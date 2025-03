Zrób to w kwietniu, a w czerwcu surfinie obsypią kaskadą kwiatów. Kolorów kwiatów będzie jeszcze więcej. Domowa odżywka do surfinii

Jakie kwiaty wybrać na balkon, by już w kwietniu cieszyć się zapachem i kolorami? Wiosną przyroda budzi się do życia. Z przyjemnością obserwujemy, jak w przydomowych ogródkach zakwitają krokusy, żonkile czy tulipany. Nic nie stoi na przeszkodzie, by udekorować nimi także balkon. Ale to nie jedyne kwiaty, które go ozdobią. Sprawdź, jakie sadzonki i cebulki kupić, by cieszyć się kwietnym ogrodem na balkonie.

Jakie kwiaty na balkon? Posadź te rośliny w kwietniu i ciesz się zapachem i kolorami, nawet kiedy za oknem szarości

Kwiaty na balkon to temat rzeka. W gąszczu sadzonek i cebulek roślin balkonowych można się zgubić, dlatego większość stawia na pewniaka, jakim są pelargonie. Jednak jeśli chcemy cieszyć się kwiatami już w kwietniu, to na pelargonie jest jeszcze za wcześnie. Wśród wiosennych kwiatów na balkon, które można sadzić wczesną wiosną, są m.in. bratki. Te piękne kolorowe kwiaty są odporne na niską temperaturę. Wytrzymają nawet przymrozki. Bratki urzekają feerią barw swoich kwiatów, długo kwitną i zachwycają aksamitną poświatą płatków. Na wiosennym balkonie świetnie sprawdzą się także stokrotki. Można je zasadzić w skrzynce, a ich białe i różowe kwiaty będą zdobiły nasz taras. Doskonałe wiosenne kwiaty na balkon to także pierwiosnki. Wiele odmian znacznie lepiej przyjmie się na balkonie niż na kuchennym parapecie. Warto zaopatrzyć się w sadzonki pierwiosnka bezłodygowego, ząbkowanego oraz wyniosłego. Wiosną są dostępne w przeróżnych kolorach. Jednak nie wszystkie pierwiosnki sprawdzą się jako kwiaty na balkon w kwietniu. Pierwiosnek kubkowaty źle znosi niską temperaturą. Inne kwiaty, które ozdobią balkon wiosną to jaskry azjatyckie oraz goździki. Warto pomyśleć także o roślinach cebulkowych. Cebulki możemy zasadzić je jesienią albo kupić gotowe w doniczkach. Do stworzenia wiosennej kompozycji na balkonie doskonale nadają się cebulki tulipanów, krokusów, narcyzów czy hiacyntów. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli kupimy doniczki z wykiełkowanymi kwiatami, warto je dobrze zabezpieczyć przed niską temperaturą, zanim wystawimy na balkon na początku kwietnia. Można np. okryć donice słomą i włożyć do kolejnej większej. W ten sposób uzyskamy dodatkowy efekt dekoracyjny.

ZOBACZ TEŻ: Robię tę odżywkę do goździków każdej wiosny. Kwiaciarka poradziła mi czym podlewać kwiaty, by obficie kwitły. Domowy nawóz, który zamienia rabatę w kwiatowy dywan