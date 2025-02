i Autor: Shutterstock

Dom i ogród

Te kwiaty są jak promienie słońca. W marcu podlewam je domową odżywką a one długo i pięknie kwitną. Naturalny nawóz do żonkili

To kwiaty nadziei, które rozpromienią nawet najbardziej szary i pochmurny dzień. Żonkile w doniczce to jedne z tych kwiatów, które zdobią nasze parapety wczesną wiosną. Choć posadzone w ziemi kwitną zazwyczaj w kwietniu, to cebulki w doniczkach mogą zakwitnąć nawet w styczniu. Jednak najczęściej dekorujemy nimi dom przy okazji świąt wielkanocnych. Jak dbać o żonkile w doniczkach, by długo kwitły?