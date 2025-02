Meteorologiczna wiosna już w tym tygodniu. W marcu możesz posadzić te kwiaty na balkonie lub w ogrodzie i cieszyć się feerią barw

Bratki to jedne z najpiękniejszych wiosennych kwiatów, które dobrze znoszą niskie temperatury, a nawet lekki mróz. Dlatego, jeśli chcesz, by w twoim ogrodzie lub na balkonie jak najszybciej zagościły kwiaty, sięgnij po sprawdzone odmiany, dzięki którym poczujesz wiosnę.

Kiedy sadzić bratki? Odmiany odporne na przymrozki

Jeśli chcemy cieszyć się bratkami wczesną wiosną, możemy sięgnąć po gotowe sadzonki ze sklepów ogrodniczych i wsadzić je do ogrodu lub skrzynki balkonowej już z końcem lutego. Oczywiście pod warunkiem, że pozwoli na to pogoda. Odmiany odporne na mróz dobrze radzą sobie w temperaturze, która nie przekracza - 5 stopni C. Jednak lepiej trochę poczekać i posadzić bratki, kiedy w nocy występują jedynie lekkie przymrozki. Bezpieczniej będzie zrobić to w marcu. Odmiany, po które warto sięgnąć to: królowa niebios o jasnoniebieskim kolorze, cytrynek czy śnieżka. Pięknie prezentują się też bratki wielokwiatowe z odpornej na mróz odmiany viola wittrockiana. Do wyboru jest mnóstwo wariantów kolorystycznych i kształtów. Jednym z powodów, przez który bratki szybko więdną, jest brak hartowania sadzonek. Jeśli kupujemy je wczesną wiosną, zazwyczaj są przechowywane w ocieplanych halach. Dlatego nie są przyzwyczajone do niskich temperatur, które panują wiosną. Eksperci radzą więc zahartować rośliny, zanim wsadzimy je do ziemi. Przez dwa-trzy dni, zanim przesadzisz bratki do większych doniczek lub do ogrodu, wystawiaj kwiaty na zewnątrz, na kilkanaście minut kilka razy dziennie. Zadbaj o to, by miejsce było osłonięte od wiatru. Dopiero po tym czasie przesadź sadzonki w gruncie lub do większych doniczek i ustaw w docelowym miejscu. Żeby bratki długo trzeba pamiętać o odpowiednim podlewaniu oraz miejscu, w którym ustawimy doniczki. Kwiaty lepiej rosną, gdy podłoże jest lekko wilgotne, ale nie mokre. Dlatego ważne jest stałe, równomierne podlewanie bratków. Najlepiej robić to codziennie rano lub wieczorem, nigdy w ciągu dnia. Jeśli zapomnimy o tym, a ziemia się przesuszy, trudno będzie uratować roślinę. Bratki są wrażliwe na choroby, dlatego trzeba uważać, by nie podlewać liści i kwiatów. Ważne jest też także miejsce, w którym posadzimy rośliny. Najdłużej będziemy cieszyć się kwiatami, jeśli ustawimy doniczki na wschodnim lub zachodnim balkonie. Lekko zacienione stanowisko będzie idealne.

