Każdy, kto ma działkę lub przydomowy ogródek doskonale wie, że po zimie trzeba dobrze przygotować teren do nowego sezonu. Suche gałęzie, liście i trawy jeszcze do niedawna kończyły w ognisku, jednak przepisy jasno określają, że to działanie nielegalne.

Wiosenne porządki na działce 2025. Czy można palić gałęzie w swoim ogrodzie? Oto co mówią przepisy

W Polsce, palenie gałęzi i liści na własnej działce jest regulowane przez Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Zgodnie z art. 30 tej ustawy, spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami jest zabronione. Oznacza to, że palenie gałęzi i liści na działce jest nielegalne, chyba że jest to wyjątkowo dozwolone przez lokalne władze. Jeśli złamiemy przepisy, musimy liczyć się z mandatem do 500 zł. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł. Ponadto regulamin Polskiego Związku Działkowców (paragraf 68 pkt 5), zabrania spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). W tym samym regulaminie jest także zakaz palenia ognisk rekreacyjnych.

Jak pozbyć się gałęzi, liści i innych odpadów z działki?

Jeśli chcemy pozbyć się gałęzi, liści czy innych naturalnych odpadów z naszej działki, najprościej będzie przeznaczyć je na kompost. Innym sposobem jest przewiezienie ich do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK-u, który przyjmuje odpady nieodpłatnie. To dobre rozwiązanie, szczególnie jeśli obawiamy się, że usunięte rośliny mogą być zainfekowane chorobami, lub żerują na nich szkodniki. Ponadto wiele miast i wsi organizuje cykliczne zbiórki odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości. Kalendarz zbiórek powinien być dostępny na stronach internetowych urzędów gmin.

Kompostowanie, rozdrabnianie, wykorzystywanie odpadów zielonych. Alternatywa dla spalania gałęzi i traw

Kompostowanie jest jedną z najbardziej ekologicznych metod utylizacji odpadów roślinnych. Pozwala na przekształcenie gałęzi i liści w wartościowy nawóz, który może być wykorzystany do nawożenia gleby. Większe gałęzie warto pociąć na kawałki, aby przyspieszyć proces rozkładu. Jeśli mamy sporo gałęzi, warto użyć specjalnej rozdrabniarki. Wiele Rodzinnych Ogrodów Działkowych dysponuje takim urządzeniem i udostępnia działkowcom. Takie rozdrobione gałęzie można wykorzystać do ściółkowania, które np. ogranicza rozwój chwastów i zatrzymuje wodę w glebie. Dłuższe i solidniejsze gałęzie można także wykorzystać jako podpórki np. do pomidorów lub kwiatów.

