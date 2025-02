Posadź wiosną w ogrodzie zamiast wrzosów. Dłużej będziesz cieszyć się fioletowymi kwiatami

Wlewam 1 szklankę do wody i spryskuję zamarznięte szyby w aucie, a po chwili ruszam w drogę. Oblodzenie znika w 5 sekund. Domowy płyn do rozmrażana szyb w samochodzie

Kwiaty są podobne do wrzosów. Fioletowo-różowe zebrane w kłosy rosną jednak zdecydowanie wyżej i dłużej kwitną. W odpowiednich warunkach krwawnica pospolita mocno się rozrasta, tworząc piękne kępy przyciągające motyle, przez co ogród wygląda jak z bajki. Krwawnica pospolita zakwita już w lipcu i zazwyczaj cieszy oko przez całe lato. Jednak są takie odmiany, które z powiedzeniem kwitną do jesieni. Do takich zaliczamy odmianę „Robert” – o różowo-czerwonych kwiatach. Natomiast odmiany „Blush”- o jasnoróżowych kwiatach oraz „Red Hybrid' – odmiana o czerwono-fioletowych kwiatach kwitną do września.

Kwiaty podobne do wrzosów — krwawnica pospolita i jak o nią dbać?

Krwawnica pospolita rośnie powoli, jednak warto uzbroić się w cierpliwość. Kiedy kwitnie, wygląda zjawiskowo. Krwawnica doskonale udaje się w podmokłych terenach, ale przy dobrze rozbudowanym systemie korzeniowym przetrwa także kilka dni suszy. Roślina doskonale rośnie w żyznej, wilgotnej lub umiarkowanie wilgotnej glebie, zasobnej w składniki. Nie lubi natomiast lekkiego, kamienistego i piaszczystego podłoża. Najlepiej rośnie w słonecznym miejscu, ewentualnie lekko osłoniętym. Źle znosi cień i półcień. Kwiaty uprawiane na terenach podmokłych i wilgotnych z oczywistych powodów nie wymagają podlewania. Jednak posadzone na innych glebach już tak. Brak obfitego podlewania skutkuje usychaniem kwiatów szczególnie w przypadku młodych roślin.

Kiedy i jak sadzić krwawnicę pospolitą?

Krwawnica pospolita jest rośliną całkowicie mrozoodporną. Nie trzeba jej okrywać na zimę. Kwiaty są także odporne na choroby i szkodniki. Wszystkie odmiany krwawnic można sadzić zarówno wiosną, jak i jesienią. Średnia odległość sadzenia wynosi 40 cm. Niskie odmiany sadzi się trochę gęściej.

Krwawnica pospolita - zastosowanie w ziołolecznictwie

Krwawnica pospolita jest ozdobą ogrodów. Kwiaty pięknie wyglądają także w bukietach, jednak ta roślina ma zastosowanie także w ziołolecznictwie. Ziele ma właściwości ściągające, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne. Rozszerza naczynia krwionośne. Krwawnica jest wykorzystywana także w kosmetyce. Roślina jest pomocna w leczeniu nadmiernego przetłuszczania się włosów, łupieżu, trądziku, atopowego zapaleniu skóry, owrzodzeń i aft.

