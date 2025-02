Zrób to teraz i na Wielkanoc podlewaj hortensje. Zakwitną niczym w azjatyckim ogrodzie botanicznym. Domowy nawóz do hortensji, dzięki któremu już nigdy nie kupisz go w sklepie

Jeżówki kwitną całe lato, przyciągają motyle i wyglądają tak pięknie, że mogą być najwspanialszą ozdobą ogrodu. Te wieloletnie byliny przepiękni kwitną aż do jesieni. Świetnie prezentują się w rustykalnych i romantycznych aranżacjach. Jeżówka jest łatwa w uprawie i ma zastosowanie w medycynie. Herbatka, którą w aptece znajdziemy pod nazwą echinacea, wspomaga układ odpornościowy i nie tylko. Sprawdź, jakie są właściwości jeżówki i jak dbać o te kwiaty.

Wysiewam w marcu, a one kwitną całe lato. Te kwiaty zachwycają w ogrodzie

Jeżówka ma mnóstwo odmian. Na rynku dostępna jest głównie purpurowa o ciemnoróżowych kwiatach oraz wąskolistna w kolorze jasnoróżowym. Środek, do którego przytwierdzone są płatki, wielu osobom kojarzy się z jeżem i stąd też jej nazwa. Odmian i kolorów jeżówki jest kilka, dlatego warto posadzić lub posiać różne odmiany, by urozmaicić rabatę. W sklepach ogrodniczych kupimy zarówno nasiona, jak i sadzonki także w kolorze białym, żółtym czy pomarańczowym. To na co powinniśmy zwrócić uwagę, przy wysiewaniu jeżówki, to fakt, że byliny z siewu kwitną dopiero w przyszłym roku. Dlatego zaczynając przygodę z tymi kwiatami, najlepiej najpierw posadzić gotowe sadzonki, a nasionami dogęszczać lub uzupełniać kolekcję. W marcu wysiewamy jeżówkę do skrzynek, kilka nasionek rzucamy na glebę, następnie przykrywamy lekko ziemią i zraszamy. Odstawiamy skrzynkę w jasne miejsce z temperaturą około 16-20 stopni C. W kwietniu gotowe siewki wsadzamy na rabatę. Pielęgnacja nie jest skomplikowana. Roślina najlepiej rośnie na średnio żyznej, gliniastej lub piaszczysto-gliniastej i lekko wilgotnej glebie. Lubi słoneczne stanowisko, ale przyjmie się także w półcieniu. Kiedy przekwitnie, trzeba ją przyciąć tuż przy ziemi. Jest mrozoodporna i spokojnie przetrwa zimę, by wiosną znów odbić. Co ważne, jeżówka gubi nasiona, przez co rozsiewa się wokół. Dlatego, jeśli nie chcemy, by nie zajęła zbyt wiele miejsca w ogrodzie, trzeba ją kontrolować.

Właściwości jeżówki

Jeżówka to ozdoba wielu ogrodów. Piękne kwiaty w rozmaitych kolorach kwitną od lipca do października. Jest rośliną miododajną, przez cały czas kwietnia przyciąga pszczoły, motyle i inne zapylacze. W dodatku zarówno jeżówka purpurowa, jak i wąskolistna są łatwe w uprawie i mają wspaniałe właściwości zdrowotne. Preparaty z tych kwiatów znajdziemy w aptece pod nazwą echinacea. Roślina z rodziny astrowatych pochodzi z Ameryki Północnej. Rdzenni Amerykanie używali jej do leczenia trudno gojących się ran oraz w zwalczaniu gorączki. Dziś także ma zastosowanie w medycynie i kosmetyce. Herbata z korzenia i kwiatów jeżówki wspomaga układ odpornościowy i leczenie górnych dróg oddechowych.

ZOBACZ TEŻ: Kiedy i jak siać trawę, żeby cieszyć się zielonym dywanem? Oto najlepszy termin według ogrodników

Autor: