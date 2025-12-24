Świąteczne SMS-y 2025 – szybkie, krótkie i piękne życzenia do skopiowania

Gotowe życzenia świąteczne do wysłania

Znalezienie odpowiednich słów, by przekazać bliskim świąteczne myśli, często zajmuje sporo czasu. Wiele osób szuka inspiracji w internecie, wpisując w wyszukiwarkę hasła takie jak piękne życzenia bożonarodzeniowe. Dobrze, gdy są one szczere, zwięzłe i idealnie pasują do formy krótkiej wiadomości tekstowej. Poniższe propozycje to gotowe teksty, które wystarczy skopiować i wysłać.

Krótkie życzenia świąteczne dla rodziny i przyjaciół

Wiadomości wysyłane do najbliższych powinny być pełne ciepła i osobistego charakteru, nawet jeśli są krótkie. Warto postawić na prostotę, która najlepiej oddaje szczere uczucia i przywiązanie. Przygotowane poniżej życzenia świąteczne SMS są idealne, by pokazać rodzinie i przyjaciołom, że o nich myślicie. To mały gest, który w tym szczególnym czasie znaczy naprawdę wiele.

Spokojnych i pełnych miłości Świąt! Niech ten magiczny czas przyniesie wam mnóstwo radości i wytchnienia od codziennych spraw. Ściskam was mocno!

***

Wesołych Świąt! Życzę wam, aby te dni upłynęły w zdrowiu, cieple rodzinnego domu i wzajemnej życzliwości. Wszystkiego najlepszego!

***

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia! Oby ten czas był dla was pełen uśmiechu, pysznego jedzenia i niezapomnianych chwil spędzonych razem. Buziaki!

***

Przesyłam wam mnóstwo świątecznej energii! Niech Boże Narodzenie naładuje wasze baterie pozytywną mocą na cały nadchodzący rok. Wesołych Świąt!

***

Wszystkiego, co najlepsze na Święta! Życzę wam, żeby pod choinką czekały nie tylko prezenty, ale przede wszystkim spokój i szczęście. Cieszcie się sobą!

***

Ciepłych i radosnych Świąt! Niech zapach piernika i blask choinki wypełnią wasz dom, a serca przepełni prawdziwa świąteczna magia. Ściskam!

***

Wesołych Świąt, kochani! Oby ten wyjątkowy czas przyniósł wam wytchnienie, a każda chwila była powodem do uśmiechu. Dużo zdrowia i miłości!

Oficjalne życzenia bożonarodzeniowe i firmowe

Czasem potrzebne są życzenia bardziej uniwersalne, które można wysłać znajomym z pracy czy dalszym krewnym. W takich sytuacjach najlepiej sprawdzają się eleganckie, ale zwięzłe formułki, które wyrażają szacunek. Poniżej znajdziecie proste życzenia na Boże Narodzenie o bardziej oficjalnym charakterze. Zachowują one ciepły, świąteczny klimat, jednocześnie pasując do każdej relacji.

Wesołych Świąt! Z okazji Bożego Narodzenia życzę Pani/Panu/Wam chwili wytchnienia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku. Wszystkiego dobrego!

***

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia! Niech ten wyjątkowy czas upłynie w spokojnej i życzliwej atmosferze. Przesyłam serdeczne pozdrowienia.

***

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i spokoju. Niech ten czas będzie okazją do odpoczynku i refleksji. Wesołych Świąt!

***

Wszystkiego najlepszego na Święta! Życzę, aby ten czas przyniósł wiele powodów do radości i optymizmu na przyszłość. Spokojnych i zdrowych Świąt!

***

Przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech Boże Narodzenie przyniesie pomyślność, a nadchodzący rok obfituje w sukcesy. Wesołych Świąt!

***

Spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia! Życzę, aby ten czas był pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Wszystkiego dobrego!

***

Wesołych Świąt! Niech magia tego czasu wypełni serca spokojem i nadzieją, a Nowy Rok przyniesie same pomyślne dni. Serdeczne życzenia!