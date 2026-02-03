Odsuń od kaloryfera. Od razu zrobi się cieplej, a rachunki za ogrzewanie spadną. Jak ustawić grzejnik?

Mrozy w Polsce sprawiają, że rachunki za ogrzewanie rosną, ale możesz to zmienić!

Błędy w ustawieniu mebli i wietrzeniu mogą zwiększać koszty i zmniejszać efektywność ogrzewania.

Odkryj proste triki z kaloryferem, aby w Twoim domu było ciepło i oszczędnie!

Odsuń od kaloryfera. Od razu zrobi się cieplej, a rachunki za ogrzewanie spadną

Mrozy w Polsce nie odpuszczają i choć mamy za sobą kilka dni z arktycznie niskimi temperaturami, prognozy wskazują, że to wcale nie koniec. Już w najbliższy weekend termometry w Polsce ponownie wskażą minusowe temperatury, a odczuje to każdy z nas - nie tylko termicznie, ale też i finansowo. Wiadomo przecież, że im zimniej na zewnątrz tym mocniej przekręcamy kaloryfery w naszym domu, aby utrzymać komfortowe ciepło w pokojach. A co za tym idzie - rachunki za ogrzewanie wzrastają. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie z grzejników w mieszkaniu, aby było i ciepło i tanio. I nie chodzi tu wyłącznie o odpowiednie ustawienie pokrętła przy kaloryferze. Bardzo ważne jest to, jak ustawiamy meble w okolicach grzejnika. Otóż największym, a zarazem najczęstszym błędem jest zastawianie kaloryferów sofami lub komodami. Wówczas powietrze nie ma odpowiedniej cyrkulacji i całe ciepło jest "blokowane" przez stojący blisko przedmiot. Podstawą skutecznego działania grzejnika - czyli sprawnego nagrzewania pomieszczeń - jest dobry przepływ powietrza. Dlatego trzeba pamiętać, aby wszelkie rzeczy odsuwać jak najdalej od źródła ciepła. Tak naprawdę już kilkadziesiąt centymetrów takiego "prześwitu" powinno zrobić różnicę, dając skuteczniejsze i mocniejsze ogrzewanie bez wpływu na wysokość rachunków.

Przez to tracisz ciepło w domu. Nigdy nie rób tego z kaloryferem

Wiele osób popełnia ten podstawowy błąd w sezonie grzewczym. Tracą przez niego wiele ciepła i sprawiają, że rachunki za ogrzewanie cały czas rosną. Chodzi o otwieranie okien. Wszyscy wiemy, że wietrzenie pokoi zimą jest bardzo ważne. Poprawia jakość powietrza, filtruje je i sprawia, że lepiej się oddycha. Wietrzenie zimą wpływa także na suchość powietrza. Z drugiej jednak strony wietrzenie może wpływać na wysokość rachunków za ogrzewanie. Kaloryfery montowane pod oknem wyczuwają zmianą temperatury i zaczynają grzać bardziej, gdy ta spada. Wiele ekspertów wskazuje, aby podczas wietrzenia wyłączyć grzejnika. W ten sposób nie wpłynie to na wysokość rachunków.

Jak ustawić grzejnik, aby było ciepło i tanio?

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że cyferki na pokrętle kaloryfera mają ukryte znacznie, które pozwoli racjonalnie ocieplić pomieszczenie. Otóż grzejniki dostępne na polskim rynki są wyposażone w termostaty ze skalą od 0 do 5. Dzięki temu termostatowi można skutecznie i szybko nagrzać mieszkanie do temperatury, na jakiej nam zależy - bez przegrzewania i pobierania zbyt dużej energii na ogrzewanie.

Śnieżynka lub cyfra 0 - grzejnik utrzymuje temperaturę 6-8 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 1 - w pomieszczeniu uzyskasz temperaturę 12-13 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 2 - temperatura na tym poziomie to ok. 15 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 3 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie 18-20 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 4 - w pomieszczeniu będą 22-24 stopnie Celsjusza.

Grzejnik na 5 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie nawet 28 stopni Celsjusza.

Warto wiedzieć, że ustawienie grzejnika na 5 wcale nie oznacza, że pomieszczenie szybciej się nagrzeje. Tak naprawdę w mieszkaniu będziesz mieć suche, ciepłe powietrze i wyższy rachunek za prąd.