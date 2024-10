Powieś za kaloryferem w sezonie grzewczym. Twój portfel Ci za to podziękuje, a w domu będzie ciepło. Sposób na tanie ogrzewanie

Robię to z firankami przed włożeniem ich do bębna, a po praniu nigdy nie muszę ich prasować. Są gładkie bez zagnieceń i czyste. Pranie firanek bez prasowania

Powieś za kaloryferem w sezonie grzewczym. Twój portfel Ci za to podziękuje, a w domu będzie ciepło

Sezon grzewczy powoli się rozpoczyna, a temperatury za oknem drastycznie spadły. Dlatego każdy zaczyna przygotowania do zimy i odkręca kaloryfery w swoim domu. Jednak do sezonu grzewczego warto się wcześniej przygotować, aby zwiększyć wydajność kaloryferów w naszym domu i tym samym sprawić, że rachunki za ogrzewanie będą niskie. Oprócz czyszczenia kaloryfera, czy zapoznania się z zasadami obsługi grzejnika, warto zrobić jedną rzecz, która sprawi, że w mieszkaniu będzie cieplej, a rachunki za ogrzewanie nie wzrosną w stosunku do poprzedniego roku. Ten trik pozwoli zredukować ucieczki ciepła z mieszkania. Przygotuj specjalny "ekran", który umieścisz w szczelinie między ściana a kaloryferem. Będzie doskonale odbijać ciepło i zatrzymywać je w domu. Obetnij tekturę o wymiarach kaloryfera. Owiń ją starannie folią aluminiową tak, aby błyszcząca powierzchnia znajdowała się na zewnątrz. Umieć taki ekran za grzejnikiem. Utworzysz izolację, która zatrzyma ucieczkę ciepła, przez co zmniejszy się zużycie energii – będziesz mniej grzać, a w pomieszczeniu będzie cieplej.

Jak wyczyścić kaloryfer przed zimą?

Czyszczenie kaloryfera najlepiej rozpocząć od usunięcia brudu odkurzaczem. Warto oczyścić z powierzchownego kurzu wszystkie dostępne miejsca grzejnika. Następnie należy przejść do czyszczenia grzejnika w środku. Wystarczy dobrze wymieszać proszek do prania z ciepłą wodą. Pod grzejnik należy podstawić miskę, a następnie przelać przez niego przygotowaną wcześniej mieszankę. Wnętrze grzejnika będzie dokładnie wyczyszczone. Na koniec pamiętaj, aby zewnętrzną część kaloryfera przetrzeć szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Jak ustawić kaloryfer, aby było ciepło bez wysokich rachunków?

Ważną zasadą, której należy przestrzegać zimą, aby mieć niskie rachunki za ogrzewanie, jest krótkie i częste wietrzenie mieszkania. Wówczas zaleca się zakręcać kaloryfer, aby termostat nie pobierał dużo energii. To właśnie dzięki termostatowi można skutecznie i szybko nagrzać mieszkanie do temperatury, na jakiej nam zależy - bez przegrzewania i pobierania zbyt dużej energii na ogrzewanie.

Śnieżynka lub cyfra 0 - grzejnik utrzymuje temperaturę 6-8 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 1 - w pomieszczeniu uzyskasz temperaturę 12-13 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 2 - temperatura na tym poziomie to ok. 15 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 3 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie 18-20 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 4 - w pomieszczeniu będą 22-24 stopnie Celsjusza.

Grzejnik na 5 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie nawet 28 stopni Celsjusza.

