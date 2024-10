Chwytam za śrubokręt i robię to ze swoimi oknami jesienią. W domu jest ciepło, a rachunki za ogrzewanie niskie. Regulowanie okien na zimę

Chwytam za śrubokręt i robię to ze swoimi oknami jesienią. W domu jest ciepło

Nadchodzą chłodne dni i w związku z tym wiele z nas przygotowuje swój dom na zimę. Oczywiście istnieje kilka sposobów na zapewnienie sobie ciepła w mieszkaniu zimą i to bez znaczącego wzrostu opłat, jednak kluczową kwestią w utrzymaniu optymalnej temperatury w chłodne dni jest zadbanie o szczelność okien. To przez nieszczelne okna ucieka dużo ciepła, przez co grzejnik z termostatem musi pobierać więcej energii, aby utrzymać w mieszkaniu odpowiednią temperaturę. W efekcie rachunki za ogrzewanie drastycznie wzrastają. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wyregulowanie okien na zimę. A jak to zrobić? Oczywiście najłatwiej jest wezwać po prostu fachowca. Jednak można zrobić to samodzielnie, a przy okazji zaoszczędzisz pieniądze. W domu będzie ciepło, mimo że rachunki za ogrzewanie nie wzrosną. Jesienią chwytam za śrubokręt i przekręcam w oknach tę śrubkę. Jak samodzielnie wyregulować okna i ustawić w nich tryb zimowy?

Prosty sposób na wyregulowanie nieszczelnych okien PCV

Zanim zabierzesz się do wyregulowania okien z PCV w pierwszej kolejności otwórz skrzydło i usuń osłonkę zawiasu. Tam zobaczysz śrubę regulacyjną, którą musisz dokręcić za pomocą klucza imbusowego. Dokręcając śrubę w prawo, można podnieść skrzydło, natomiast w lewo - obniżyć. Idealnie wyregulowane okno powinno się bez problemu zamykać i otwierać, a także uchylać. Drugim krokiem, który należy wykonać podczas regulacji okien z PCV, jest zmiana ich trybu na zimowy, czyli zapewnienie lepszego docisku skrzydła do ościeżnicy. W tym celu otwórz okno i znajdź na okuciu metalowe rolki ryglujące, które znajdują się na górze, pośrodku i w dolnej części okucia. Chcąc zadbać o wyregulowanie okna PCV na zimę, należy przekręcić go w kierunku do wnętrza pomieszczenia o około 90 stopni.

Jak sprawdzić, czy okna są szczelne?

Najłatwiejszym sposobem, aby sprawdzić szczelność plastikowych okien, jest obserwacja znajdujących się przy nich firan lub zasłon. Jeśli mimo zamkniętych okien te lekko się poruszają, to znak, że wymagają regulacji. Co więcej, jeśli chcesz mieć pewność, możesz włożyć między ościeżnicę a skrzydło kartkę papieru i zamknąć okno. Następnie lekko pociągnij za kartkę. W sytuacji, gdy wydostanie się ze szczeliny, będzie to oznaczało, że masz nieszczelne okna.

Regulacja okien - skrzydło okna opadło! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.