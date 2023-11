Zauważyłaś, że okna w domu są zaparowane? Szybko posmaruj tym szyby, zanim pojawi się pleśń i grzyb. Sposób na zaparowane okna

Zauważyłaś, że okna w domu są zaparowane? Szybko posmaruj tym szyby

Kiedy na dworze robi się chłodniej na oknach w domu często osadza się para wodna. Jedną z przyczyn jest oczywiście duża różnica temperatur po obu stronach szyby, ale także wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Jeśli zauważyłaś, że okna w Twoim domu są zaparowane, to najlepiej od razu reaguj, aby nie pojawiła się na nich pleśń czy grzyb. Co zrobić, aby szyby nie parowały? Tu pomocny może okazać się popularny kosmetyk, który praktycznie każdy mężczyzna ma w swojej kosmetyczce. Chodzi o piankę do golenia. Po umyciu okna posmaruj szybę pianką i wytrzyj do sucha. Pamiętaj, aby ten zabieg powtarzać co kilkanaście dni, aby zapobiegać parowaniu szyb.

Sposób na zaparowane okna w domu. Jak je zlikwidować?

W walce z zaparowanymi oknami pomocne będą domowe pochłaniacze wilgoci. Jednym z nich jest sól. Ten produkt doskonale pochłania wilgoć i zapobiegnie skraplaniu się pary na szybach w oknie. Można na noc postawić na parapecie miseczkę wypełnioną solą. Jeśli nie masz jej pod ręką to możesz śmiało użyć ryżu. Wsyp go do pończochy i ułóż na parapecie wzdłuż okna. Poza tym trzeba pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczeń. Wystarczy na dosłownie kilka minut otworzyć okno.