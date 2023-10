Postaw na parapecie, a męczący jesienią problem zniknie raz na zawsze. Okna przestaną parować. Skuteczny sposób na wilgoć na oknach

Postaw roślinę na parapecie, a męczący jesienią problem wilgoci w oknach zniknie

Jesienią dni i noce są chłodniejsze przez co rzadziej otwieramy okna i wietrzymy pomieszczenia. Niestety szybko może okazać się, że jest to poważny błąd. Brak wentylacji w mieszkaniu sprawi, że pojawi się w nim wilgoć, którą w pierwszej kolejności będzie można zaobserwować na szybach. Zaczną one parować, a wilgoć na oknach może nawet spowodować powstawanie grzyba i pleśni na gumowych uszczelkach. A co zrobić jeśli ten problem już pojawił się w naszym mieszkaniu? Wówczas warto postawić na oknie tę roślinę. Jest ona uznawana za naprawdę skuteczny pochłaniacz wilgoci. Chodzi tu o skrzydłokwiat. Ta roślina doniczkowa znakomicie radzi sobie z wilgocią w mieszkaniu, a do tego oczyszcza powietrze z toksycznych substancji. Dlatego jest idealną opcją na okres jesienno-zimowy w domu.

Domowy sposób na wilgoć w oknach

Oprócz skrzydłokwiatu z parującymi oknami dobrze poradzi sobie też wężownica lub paproć. Jeśli jednak nie jesteś zwolennikiem roślin w domu, to przygotuj domowy pochłaniacz wilgoci i rozłóż go na parapecie. Jednym ze sposobów na zaparowane szyby jest ustawienie na parapecie miseczki wypełnionej solą. Ten produkt doskonale pochłania wilgoć i zapobiegnie skraplaniu się pary na szybach w oknie. Warto też zastosować ryż. Wsyp go do pończochy i ułóż na parapecie wzdłuż okna.