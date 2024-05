Rozłóż, a później zgnieć i przetrzyj piekarnik. Ten sposób czyszczenia piekarnika mam od znajomej z firmy sprzedającej. Spróbuj, a już nigdy nie robisz tego inaczej

Czyszczenie piekarnika to jedna z tych czynności, którą zawsze odkładamy na później. Dla wielu osób to żmudna praca, a efekt często odbiega od oczekiwań. Jednak o czystość piekarnika warto dbać, bo zabrudzony nie tylko niezbyt ładnie się prezentuje, ale także wpływa na smak potraw. Resztki sosu, tłuszczu czy ciasta, które zostały po przyrządzaniu jedzenia, przypalają się, tworząc kolejne warstwy brudu, które z czasem coraz trudniej usunąć. Na szczęście jest świetny sposób, by przywrócić piekarnikowi dawny blask, bez większego wysiłku.

Rozłóż, a później zwiń i przetrzyj piekarnik. Ten sposób czyszczenia piekarnika mam od znajomej z firmy sprzedającej. Spróbuj, a już nigdy nie robisz tego inaczej

Żeby wyczyścić piekarni ze starego brudu i przypaleń wykorzystaj tabletkę do czyszczenia zmywarki oraz folię aluminiową. Na początek jednak wyjmij wszystkie rzeczy z piekarnika, następnie wymieć okruchy (jeśli jakieś są). Następnie połóż na blaszce tabletkę do czyszczenia zmywarki i zalej ją wrzątkiem. W międzyczasie spryskaj lekko wodą piekarnik w środku. Gdy tabletka się rozpuści, namocz w płynie gąbkę i wyszoruj piekarnik łącznie z szybą. Dzięki temu krokowi uda się usunąć pierwszą warstwę brudu. Gąbka zmieni kolor na czarny. Wypłucz ją i przetrzyj zabrudzone powierzchnie, aby usunąć wszelkie pozostałości. Jeśli to nie wystarczy, nałóż miksturę z rozpuszczoną tabletką na zabrudzone miejsca i rozłóż na nich folię aluminiową. Pozostaw na 10 minut. Dzięki aluminium warstwowe zabrudzenia zmiękną i znacznie łatwiej będzie je usunąć. Zgnieć folię i użyj jej do zeskrobania wszelkich pozostałości. Następnie jeszcze raz umyj piekarni czystą wodą.

Jak wyczyścić piekarnik? Domowy sposób, dzięki któremu pozbędziesz się spalenizny i starego tłuszczu

Jeśli mamy trochę więcej czasu, możemy wykorzystać domowy sposób na czyszczenie piekarnika. Potrzebujesz tylko sody oczyszczonej, wody, octu, wilgotnej ściereczki do naczyń, gumowych rękawiczek i butelki ze spryskiwaczem. Dobrą alternatywą dla sody oczyszczonej może być też amoniak. W małej misce wymieszaj 1/2 szklanki sody oczyszczonej z kilkoma łyżkami wody, aż uzyskasz konsystencję pasty. Rozsmaruj pastę wewnątrz piekarnika. Jeśli piekarnik jest szczególnie zabrudzony, użyj do tego gumowych rękawiczek. Jeśli pasta zmieni kolor na brązowawy, jest to normalne. Pamiętaj, aby przykryć każdą część piekarnika w przeszłości – łącznie ze szklanymi drzwiami. Pozostaw roztwór sody oczyszczonej w piekarniku na 12 godzin (lub na noc). Po tym czasie weź wilgotną ściereczkę do naczyń i wytrzyj wnętrze tak dokładnie, jak to możliwe. Następnie wlej trochę octu spirytusowego do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj nim całe wnętrze piekarnika, dzięki temu będzie dokładnie wyczyszczony i lśniący. Później ostatni raz przetrzyj wilgotną szmatką, czyszcząc każdy zakamarek, tak by na ściankach piekarnika nie pozostały resztki sody oczyszczonej.

