Podlewam tym hortensję co 4 tygodnie. Kwitnie bujnie jak szalona. Krzewy są całe kolorowe. Najlepszy nawóz do hortensji

Hortensje to niewątpliwie jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych roślin ogrodowych Polaków. Soczyście zielone liście, ogromne kwiaty w rozmaitych kolorach od bieli, przez róż i niebieski aż do zieleni, latem zdobią ogrody, balkony i tarasy. Kiedy krzewów jest dużo i obficie kwitną, wyglądają zjawiskowo. Już wczesną wiosną pojawiają się różne odmiany kwiatów, którymi ozdabiamy balkony i tarasy. Jeśli marzysz, aby Twoja hortensja pięknie kwitła przez całe lato już teraz zadbaj o to, aby krzewom nie zabrakło składników odżywczych. W tym celu warto wykorzystać domowy nawóz do hortensji, którym podlewamy ją co 4 tygodnie. Taki naturalny zabieg sprawi, że hortensje kwitną jak szalone. Jak przygotować domowy nawóz do hortensji?

Tani domowy nawóz do hortensji

Jednym z najlepszych domowych nawozów do hortensji będzie gnojówka z pokrzywy. Zbierz około 1 kg młodej pokrzywy, wrzuć ją do wiadra i zalej 10 l wody. Przykryj wiadro i odstaw je na 2 tygodnie w zacienione miejsce. Gnojówka do hortensji będzie gotowa, gdy na wierzchu wody zniknie piana. Rozcieńcz ją z wodą w proporcji 1:10 i podlej hortensje.