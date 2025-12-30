Rozkręć Sylwestra z Kubełkiem Noworocznym od KFC

Przygotuj się na niezapomniany food sharing z ikonicznym kurczakiem od KFC w roli głównej. W Kubełku Noworocznym znajdziesz aż 46 kawałków chrupiącego kurczaka – i to nie jest przypadkowa liczba. Mix 20 soczystych polędwiczek Strips oraz 26 pikantnych skrzydełek Hot Wings doskonale sprawdzi się podczas sylwestrowej imprezy i przy leniwym - ale smakowitym - starcie w 2026 rok.

Kubełek Noworoczny sprzyja spotkaniom

Planujesz domówkę stulecia, a może kameralny relaks w gronie najbliższych? Kubełek sprawdzi się w obu przypadkach. Zero stania w kuchni i zero stresu. Tylko Ty, Twoi znajomi i legendarny smak podkręcający atmosferę spotkania. Kubełek od lat łączy ludzi przy stole. To idealny pretekst, by rzucić smartfony w kąt i spędzić czas razem. W końcu nic tak nie integruje, jak wspólne dzielenie się chrupiącym kurczakiem. Przepis na udany wieczór? Zaproś KFC na imprezę.

Jeszcze więcej kurczaka

Kubełek Noworoczny to ten sam legendarny smak i złocista panierka, którą pokochali fani kurczaka na całym świecie. Stripsy czy Hot Wingsy? Nie trać czasu na wybór i miej obie opcje pod ręką. Dzięki temu każdy w ekipie sięgnie po to, co lubi najbardziej. Aż 46 kawałków kurczaka gwarantuje, że nikt ze spotkania nie wyjdzie głodny.

Sylwestrowa noc lubi się przedłużyć… dlatego Kubełek Noworoczny stanie się Twoim najlepszym przyjacielem 1 stycznia. Nie musisz nawet wychodzić z domu - zamów go prosto pod drzwi. Odpal ulubiony film, zregeneruj siły i zacznij 2026 rok z legendarnym kurczakiem KFC w ręku.

Kubełek Noworoczny jest dostępny we wszystkich restauracjach KFC oraz w dostawie w dniach 29.12.2025-04.01.2026. Pamiętaj, że oferta jest limitowana i znika szybciej niż postanowienia noworoczne!