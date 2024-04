Po świętach kruszę 1 kostkę i zalewam 10 l wody. W kwietniu podlewam tym hortensję, a ona mi dziękuje. Latem rośnie kwiat na kwiecie. Domowy nawóz do hortensji

Kruszę droższe i zalewam wodą. W kwietniu podlewam tym hortensję

Hortensje to krzewy, które królują w wielu polskich ogrodach. W zależności od gatunku hortensja kwitnie od czerwca aż do września. Jej kwiaty są duże i robią wrażenie. Aby hortensja bujnie zakwitła należy dbać o jej regularne i prawidłowe nawożenie. To warunek konieczny, by latem móc cieszyć się pięknymi kwiatami. W pielęgnacji hortensji świetnie sprawdzą się domowe nawozy i odżywki. Krzewy hortensji można nawozić fusami z kawy oraz skórkami z banana. Moja babcia nawoziła hortensją odżywką z drożdży. To prosty nawóz, który sprawdzi się do podlewania drzew i krzewów ozdobnych.

Jak przygotować nawóz z drożdży do hortensji?

Wystarczy, że 100 g sfermentowanych drożdży zasypiesz dwoma szklankami cukru i odstawisz na około 2 godziny. Gdy cukier całkowicie się rozpuści zalej całość lenią wodą. Nawóz drożdży ho hortensji będzie gotowy po kilku dniach. Przed podlewaniem rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1 szklanka nawozu na 10 l wody

Co daje podlewanie hortensji nawozem z drożdży?

Drożdże są cennym źródłem wielu witamin i mikroelementów, takich jak B1, B2, B3 oraz magnez czy potas. Działają one nie tylko jak klasyczny nawóz, ale również stymulują rośliny do lepszego wzrostu. Nawóz z drożdży wzmocni system korzeniowy roślin, wpłynie na bujniejsze kwitnienie oraz ułatwi pobieranie wody z gleby. Co ważne, drożdże chronią także przed drobnoustrojami i bakteriami i zapobiegają wielu chorobom, na które narażone są rośliny.

