Zawsze w marcu wsypuję 5 łyżek do wody i podlewam hortensję. Rośnie jak na szalona i bujnie obsypuje kwiatami. Domowy nawóz do hortensji na wiosnę

Wsypują to do wody i podlewam hortensje. Domowa odżywka, po której hortensja bujnie kwitnie

Hortensja marnieje? Aby Twoja hortensja pięknie kwitła potrzebne jej jest odpowiednie nawożenie. Pierwszy raz hortensję należy nawozić wczesną wiosną. Dzięki temu roślina bujnie zakwitnie i będą miała wszystkie potrzebne do kwitnięcia składniki mineralne. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się domowa odżywka do hortensji. Wystarczy zalać to wodą i podlać hortensje. Naturalną odżywkę do hortensji przygotujesz z fusów do kawy i wody. Hortensja uwielbia nawóz w fusami do kawy. Dostarczają one jej wielu cennych składników, takich jak potas, magnez oraz azot.

Jak przygotować odżywkę z fusów od kawy do hortensji?

Przygotuj około 5 łyżek czystych fusów po kawie. Najlepsze będą fusy po kawie po turecku oraz te, które zostają na papierowym filtrze w ekspresie przelewowym. Nie sprawdzą się natomiast fusty z ekspresu ciśnieniowego oraz po kawie bezkofeinowej. Około 5 łyżek fusów po kawie zalej wodą i wymieszaj. Całość odstaw na jakiś czas, by fusy napęczniały. Po tym czasie zamieszaj ponownie. Odżywka do hortensji jest gotowa. Podlewaj nią hortensje raz na dwa tygodnie. Fusy po kawie sprawią, że Twoja hortensja bujnie zakwitnie i będzie cieszyć oczy przez całe lato.

Dlaczego fusy po kawie sprawdzają się w pielęgnacji hortensji?

Fusy po kawie bogate są w wiele cennych składników odżywczych i minerałów. Potas pozytywnie wpływa na rozwój kwiatów, fosfor wspomaga owocowanie, kwitnienie oraz rozwój systemu korzeniowego. Sprawia, że roślina jest silniejsza. Fusy po kawie to także bogate źródło azotu, który wpływa na rozwój pędów oraz łodyg. To dzięki azotowi liście mają intensywny kolor. Na koniec jest jeszcze magnez, który zapobiega zżółknięciu liści.