Wypoczynek i grillowanie czas start

Gdy termometry zaczynają wskazywać coraz wyższą temperaturę, chętnie spotykamy się z przyjaciółmi i rodziną na wspólne grillowanie. Miłośników sielskiego biesiadowania na świeżym powietrzu nie brakuje, a smak grillowanych dań i przekąsek nie ma sobie równych. Idealnym uzupełnieniem potraw z grilla będą Ajvary od marki PODRAVKA. To pasty warzywne, które stanowią doskonały dodatek do dań. Swój aromat i kolor zawdzięczają połączeniu najwyższej jakości papryk i bakłażanów, dojrzewających w słońcu południowej Europy oraz starannie dobranej mieszance przypraw. Ajvary PODRAVKA dostępne są w wersji łagodnej, ostrej, z sosem chrzanowym, z cebulką oraz BBQ. Będą wyrazistym dodatkiem do pieczonych warzyw, mięs, kiełbas i innych potraw z grilla.

Wygodne gotowanie

Lubimy grillować nie tylko w naszych ogrodach, ale także na wakacjach, wycieczkach czy też piknikach. Marka PODRAVKA nieustannie szuka rozwiązań, aby zapewnić pełną przyjemność i wygodę podczas gotowania również poza domem. Dlatego Ajvar PODRAVKA, dostępny jest także w poręcznym opakowaniu w postaci butelki squeeze. Takie rozwiązanie zapewnia wygodny transport Ajvaru, bez obawy o stłuczenie szklanego słoiczka. Opakowanie squeeze stworzono według koncepcji „top-down”, polegającej na stawianiu butelki na nakrętce. Produkt dzięki temu jest bardziej wydajny i można cieszyć się nim, aż do ostatniej kropli.

i Autor: Karolina Januszek PODRAVKA