Kiedy nawozić konwalie? Te zasady pielęgnacji sprawią, że kwiaty będą uwodzić zapachem

Kiedy kwitną konwalie? Nawet jeśli nie wiesz, kiedy to, wybierając się wiosną na majowy spacer poczujesz ich zapach. Obłędny! A w ciepły dzień wręcz odurzający. Od nazwy miesiąca kwitnienia ta roślina wzięła swoją pełną nazwę – konwalia majowa. Początkowo kwiat nazywano lillium convalium czyli lilią dolin. Do dziś jest tak nazywana w Anglii. Convallaria majalis - konwalia majowa to nazwa, która wprowadził szwedzki botanik Karol Linneusz. Zdrowotne zalety konwalii zostały docenione już w starożytności. Bylina zawiera lecznicze glikozydy, które w niewielkich ilościach pozytywnie wpływają na pracę serca. Jednak lepiej nie stosować jej samodzielnie. Trzeba pamiętać, że to roślina trująca. Dlatego jeśli rośnie w naszym ogrodzie warto uważać na dzieci i domowe zwierzęta. Czerwone jagody, które pojawiają się po przekwitnięciu, wyglądają kusząco, ale spożycie zaledwie kilku może być śmiertelne. Trująca jest także woda, w której stały ścięte kwiaty. Do niedawna konwalie były pod ochroną, kwiaty można było zrywać tylko z własnego ogrodu i może warto, by tak pozostało? Tym bardziej, że uprawa konwalii nie jest trudna. Trzeba tylko pamiętać o kilku zasadach pielęgnacji.

Konwalie. Co robić, by kwitły jak szalone?

Konwalie będą kwitły każdego toku w maju jeśli zastosujemy klika zasad. Po pierwsze, ważne jest to, gdzie je posadzimy. Naturalnie kwiaty rosną w lesie dlatego te pachnące, białe dzwoneczki znakomicie czują się w cieniu lub półcieniu na lekko kwaśnej, wilgotnej ziemi. Jeśli posadzimy je na słonczym stanowisku także zakwitną, ale liście szybciej zbrązowieją. Choć konwalie nie należą do wymagających roślin, to jeśli posadzimy ja na glebie ubogiej w składniki odżywcze warto sięgnąć po nawóz. Można do tego wykorzystać przekompostowany obornik albo ogrodowy kompost lub warstwę opadłych liści lipy i leszczyny. Co ważne, nawożenie stosujemy jesienią.

