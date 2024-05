Rozpuszczam to w 10 l wody i obficie spryskuję pomidory. Krzaki uginają się od dorodnych owoców. Domowy nawóz do pomidorów, który działa lepiej niż chemiczne roztwory

Kroję na kawałeczki i zalewam wodą. To najlepsza odzywka do trzykrotki. Kwiat zagęszcza się w ekspresowym tempie i ma ładny pokrój

Mieszam to z 10 l wody i obficie podlewam pomidory. Latem cieszę się dorodnymi owocami

Pomidory to jedne z częściej wybieranych owoców do uprawy w przydomowych ogródkach i na działkach. Dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia i nie są trudne w pielęgnacji. Wystarczy podstawowa wiedza z ogrodnictwa i regularne nawożenie. Pomidory warto nawozić domowymi odżywkami, które dostarczą im potrzebne składniki aktywne. Dzięki temu krzaczki staną się silniejsze i będą lepiej rosnąć. Jednym z najczęściej polecanych nawozów do pomidorów jest odżywka z drożdży. Są to pożyteczne grzyby, które świetnie sprawdzają się w ogrodnictwie. Chronią przed szkodnikami i dostarczają cenne minerały. Drożdże piekarskie to bogate źródło węglowodanów, żelaza, aminokwasów oraz witamin z grupy B. W pielęgnacji pomidorów pobudzają krzaczki do wzrostu, chronią system korzeniowy oraz ułatwiają pobieranie wody z gleby. To wszystko sprawia, że pomidory lepiej rosną, a owoce są soczyste i dorodne.

Jak zrobić niesfermentowany nawóz z drożdży do pomidorów?

Wystarczy, że w 10 l ciepłej (ale nie gorącej) wody rozpuścić 100 g świeżych drożdży. Całość odstaw na godzinę. Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia. Co ważne, nie wymaga on rozcieńczania i można nić bezpośrednio podlewać pomidory. Rób to raz na dwa tygodnie. Pomidory powinno się nawozić wiosną oraz pod koniec lata.

