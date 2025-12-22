Wymieszaj 1 szklankę z wodą i zagotuj w przypalonym garnku. Spalenizna odejdzie sama, a naczynie będzie jak nowe. Sposób na wyczyszczenie przypalonego garnka

Świąteczne gotowanie sprzyja kuchennym wpadkom, takim jak przypalony garnek, który trudno doczyścić.

Istnieje prosty, domowy sposób, by uratować naczynie: wystarczy wymieszać jeden składnik z wodą i zagotować.

Odkryj, jak bez szorowania pozbyć się spalenizny i sprawić, by garnek znów lśnił jak nowy.

Wymieszaj 1 szklankę z wodą i zagotuj w przypalonym garnku. Spalenizna odejdzie sama

Przygotowywanie świątecznych potraw w wielu polskich domach trwa w najlepsze. Tradycyjne dania wigilijne i bożonarodzeniowe staną na stołach, przy których zasiądziemy wraz z bliskimi nam osobami. Jednak ten czas przygotowań do Bożego Narodzenia niewątpliwie dla większość osób jest gorący i wtedy bardzo łatwo o kuchenną wpadnę, czyli przypalony garnek. To tak naprawdę chwila nieuwagi, a na powierzchni naczynia pojawia się spalenizna, której ciężko jest się pozbyć podczas standardowego mycia płynem lub w zmywarce. Jak zatem wyczyścić przypalony garnek i czy to w ogóle możliwe? Istnieje domowy sposób na czyszczenie przypalonego garnka, który pomoże Ci ocalić naczynie przed wyrzuceniem go do kosza na śmieci. Wymieszaj jedną szklankę z wodą i zagotuj w poszkodowanym naczyniu. Spalenizna odejdzie sama bez szorowania.

Domowy sposób na wyczyszczenie przypalonego garnka bez szorowania

Ten domowy sposób na wyczyszczenie garnka uratuje nie tylko naczynie, ale też nastrój każdej pani domu w te święta. Wystarczy wlać do niego jedną szklankę octu, dodać 200 ml wody i podgrzać. Następnie wsyp dwie łyżki sody oczyszczonej i pozostaw na około 15 minut. Po tym czasie wystarczy wylać zawartość i umyć gąbka nasączoną płynem do mycia naczyń. Spalenizna zejdzie z powierzchni garnka bez większego problemu, a on będzie jak nowy. Pamiętaj jednak, że ta metoda nie nadaje się do czyszczenia emaliowanych naczyń.

Jak wyczyścić przypalony garnek?

Do usunięcia spalenizny możesz również wykorzystać kostkę płynu do naczyń. Wlej płyn do naczyń do silikonowej foremki na lód i wstaw na kilka godzin do zamrażalnika. Następnie kostką pocieraj zabrudzone powierzchnie. Po chwili twój przypalony garnek będzie jak nowy. Można także wypełnić garnek ciepłą wodą i rozpuścić w nim jedną tabletkę do zmywarki. Pozostawić na 12 godzin i umyć gąbką.