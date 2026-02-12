Wrzuć 1 do pralki. Czarne ubrania będą nieskazitelnie czyste. Bez paprochów i meszku. Sposób na czarne pranie

Masz problem z meszkiem na czarnych ubraniach po praniu? Jest na to prosty trik!

Wystarczy wrzucić jeden przedmiot do pralki, a paproszki znikną.

Dowiedz się, jak łatwo zadbać o swoje ciemne ubrania i zachować ich intensywny kolor!

Wrzuć 1 do pralki. Usunie z czarnych ubrań meszek i paproszki

Pranie czarnych ubrań wbrew pozorom bywa skomplikowane. Zwłaszcza jeśli są to rzeczy, które bardzo lubimy nosić i chcielibyśmy, aby posłużyły nam najdłużej jak to możliwe. Oczywiście kluczowe w tym przypadku jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad podczas prania, a czarne ubrania zachowają kolor na długi czas. Jednym z najczęstszych problemów napotykanych podczas prania czarnych rzeczy jest to, że po wyjęciu odzieży z pralki widać poprzyczepiane do tkaniny paproszki. Bywa nawet, że przez nie czarne ubrania wyglądają jakby wyblakły. Wówczas najczęściej sięgasz po rolkę i czyścisz ciemne tkaniny z meszku. Jednak zdecydowanie łatwiej będzie wykorzystać prosty sposób, który pomoże pozbyć się meszku już podczas prania w pralce. Wystarczy, że do bębna wraz z czarnymi ubraniami wrzucisz jedną chusteczkę nawilżaną. Ma ona zdolność zbierania w czasie prania drobnych włosów i paproszków, dzięki czemu po wyjęciu rzeczy z pralki będzie mniej na nich różnych drobnych paproszków. Oczywiście warunek jest taki, że chusteczki muszą być wykonane z mocnego materiału i najlepiej, aby były bezzapachowe.

Sposób na czarne pranie. Zasady, dzięki którym kolor nie wyblaknie

Wiele osób nie wie, jak prać czarne ubrania w pralce, aby nie blakły. Przede wszystkim należy prawidłowo posegregować brudne rzeczy przed włożeniem ich do pralki. Nie pierz jasnych tkanin z ciemnymi. Czarne bluzki, spodnie, bluzy pierz oddzielnie od bielizny czy swetrów. Dlaczego? Bielizna czy swetry wymagają prania w zupełnie innym programie i temperaturze. W jakiej temperaturze prać czarne ubrania? W tym przypadku najrozsądniej jest ustawić temperaturę nie wyższą niż 40 stopni. Program prania i wysokość obrotów dobiera się ze względu na rodzaj pranej tkaniny. Pomocnym trikiem, który pozwoli zachować głębię czarnego koloru ubrań, jest dodanie szklanki octu do bębna pralki lub namoczenie czystych już ubrań w roztworze z wody i octu na 30 minut.

