Wpuść 10 kropli do wody i spryskaj brudną kanapę. Będzie czysta i pachnąca jak ze sklepu. Domowy sposób za pranie kanapy

Regularne czyszczenie kanapy to podstawa estetyki i higieny w domu.

Nie masz odkurzacza piorącego? Istnieje domowy sposób, by kanapa była czysta i pachnąca.

Wystarczy wpuścić 10 kropli do roztworu sody z wodą i spryskać brudną tapicerkę.

Chcesz poznać sekret odświeżonej kanapy za grosze? Przeczytaj artykuł!

Wpuść 10 kropli do wody i spryskaj brudną kanapę. Będzie czysta i pachnąca

Regularne pranie kanapy to nie tylko kwestia estetyki, ale także higieny. Warto włączyć to zadanie do cotygodniowych porządków, np. podczas odkurzania dywanów. Co kilka miesięcy można pokusić się o bardziej dogłębne czyszczenie, które pozwoli pozbyć się roztoczy i alergenów, zwłaszcza, gdy kanapa stoi w salonie, gdzie spędzamy dużo czasu. Oczywiście najprościej jest wykorzystać w tym celu odkurzacz piorący, jednak jeśli nie masz go akurat pod ręką, nic straconego - Twoja sofa może być czysta szybko i to za grosze. Wykorzystaj domowy sposób na pranie kanapy. Wymieszaj sodę z wodą, wpuść 10 kropli i spryskaj powstałym płynem tapicerkę. Kiedy wyschnie, odkurz ją, a będzie czysta i pachnąca jak prosto ze sklepu.

Domowy sposób na pranie kanapy sodą oczyszczoną

Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na odświeżenie i upranie kanapy jest płyn przygotowany na bazie sody oczyszczonej. Wynika to z faktu, że soda oczyszczona doskonale neutralizuje zapachy i usuwa plamy. Wsyp dwie czubate łyżki sody oczyszczonej do 1 litra wody i dodaj 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Porządnie wymieszaj i poczekaj, aż mieszanka zacznie się delikatnie pienić. Następnie rozpyl przygotowany płyn na tapicerce i okrężnymi ruchami przetrzyj ściereczką. Całość pozostaw do wyschnięcia, a na koniec ją odkurz.

Jak prać kanapę domowym sposobem?

Istnieje kilka ważnych zasad, dzięki którym pranie kanapy domowym sposobem będzie skuteczne. Przede wszystkim jednym z najczęstszych błędów podczas domowego czyszczenia kanapy jest nadmierne moczenie tapicerki. Może to prowadzić do powstania trudnych do usunięcia zacieków, a także do rozwoju pleśni i nieprzyjemnego zapachu wewnątrz mebla, szczególnie jeśli materiał długo schnie. Pamiętaj też, że zanim przejdziesz do odświeżania całej powierzchni, najpierw usuń z niej widoczne plamy. W przypadku tłustych plam, najlepiej je zasypać mąką ziemniaczaną, a po 30 minutach odkurzyć. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na przykład roztwór wody z octem.

7