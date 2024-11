Wystarczy, że wetrzesz ten proszek w kanapę, a uporczywa plama zniknie w 10 sekund. Sposób na czyszczenie tapicerki ze starych i tłustych plam

Wetrzyj to w tapicerkę, a wszystkie plamy znikną. Skuteczny sposób na czyszczenie kanapy

Kanapa to prawdziwa królowa salonu. W wielu polskich domach zajmuje centralne miejsce w pokoju. To na niej spędza się najwięcej czasu. Niestety sprawia to też, że najbardziej ze wszystkich mebli narażona jest na zabrudzenia. Brudne ręce, poty, a także plamy z wina, herbaty oraz po tłustym jedzeniu z prędkością światła pojawiają się na tapicerce. Zdarza się, że zapranie kanapy wodą z mydłem nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a plama jak była, tak nadal jest. Szczególnie trudno jest usunąć stare i zaschnięte plamy. Do tego rodzaju zabrudzeń warto wykorzystać domowe sposoby naszych babć. Do prania tapicerki najlepiej sprawdzi się mieszanka soku z cytryny oraz sody oczyszczonej. Oba te składniki posiadają czyszczące właściwości i są bezpieczne dla delikatnych tkanin. Wymieszaj 4 łyżki sody oczyszczonej z 4 łyżkami soku z cytryny. Powinna powstać gęsta papka która należy wetrzeć w plamę na kanapie. Następnie trzeba odczekać kilka minut i wszystko delikatnie przetrzeć wilgotną ściereczką. Jeżeli nadal zostanie soda oczyszczona na tapicerce to można ją odkurzyć. Na plamy na kawie czy herbacie z powodzeniem wystarczy kwasek cytrynowy wymieszany z wodą.

Jak usunąć tłuste plamy na kanapie?

Na tłuste plamy najlepiej sprawdzą się środki, które absorbują tego rodzaju zabrudzenia. Na świeże plamy świetnie podziała mąka ziemniaczana lub klasyczny talk. Obficie posyp proszkiem plamę i pozostaw na około 15 minut. Pod czym czasie dokładnie usuń resztki proszku przy pomocy szczotki. Mąka ziemniaczana to prawdziwy game changer w usuwaniu tłustych plam. Świetnie pochłania tłuszcz i sprawia, że czyszczona powierzchnia jest jak nowa.