Wystarczy wsypać 3 łyżki do pralki i nastawić pranie firanek. Po wyjęciu są śnieżnobiałe i pachnące niczym tureckie ręczniki. Pranie firan

Wystarczą 3 łyżki dodane do prania, a firany odzyskają swoją biel

Firanki się brudzą. Zbierają bardzo wiele zanieczyszczeń z powietrza. Osadza się na nich smog, spaliny samochodowe, a także tłuszcz z kuchni i dym papierosowy. Nieprane firanki zaczynają śmierdzieć i żółknąć. Mało osób zdaje sobie sprawę, że brudne firanki mają wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach. Eksperci wskazują, że firanki należy prać co najmniej od 4 do 5 razy w roku. W przypadku bardzo zabrudzonych i pożółkłych firanek warto je odpowiednio wybielić, aby odzyskały swój oryginalny kolor. Do wybielenia firanek świetnie sprawdzą się domowe sposoby. Możesz skorzystać z sody oczyszczonej, która uchodzi za świetny, domowy wybielacz do białych tkanin. Innym skutecznym sposobem na wybielenie firanek jest proszek do pieczenia i sól kuchenna.

W wannie wymieszaj 3 opakowania proszku do pieczenia i zalej 5 litrami chłodnej wody. Do tak przygotowanej mieszanki włóż firany i namaczaj je przez około 1 godzinę. Po tym czasie przełóż firanki do pralki. Do bębna pralki wsyp 3 łyżki soli kuchennej i nastaw pranie firanek. Możesz użyć także delikatnego detergentu piorącego. W przypadku tłustych plam świetnie sprawdzi się klasyczny płyn do naczyń. Niektórzy rekomendują pranie firanek z dodatkiem octu. Usuwa ona trudne plamy i niweluje brzydkie zapachy. Podczas prania firanek nie nastawiaj wysokich obrotów podczas wirowania. Delikatny materiał możesz się zniszczyć i pozaciągać. Po praniu firanki należy wyjąć z pralki i jeszcze wilgotne rozwiesić na oknach. W ten sposób firany wyschną bez zagnieceń i sprawią, że w całym domu będzie unosił się przyjemny zapach czystości. Do prania firanek nie rekomenduje się stosowania płynów do płukania, które mogą sprawić, że tkaniny staną się sztywne i nieprzyjemne w dotyku.