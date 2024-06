Wrzucam 1 kostkę tego i nastawiam pranie firanek! Bez namaczania i wybielania wyjmuję firany białe, jak ze sklepu. Przestałam już używać chemię do prania. Sposób na pranie firanek

Wsypuję do pralki zamiast proszku i nastawiam pranie białych rzeczy. Po wyjęciu są idealnie czyste i pachnące. Ekologiczny proszek do prania

Mieszam to z wodą w proporcjach 1:1 i przecieram kabinę prysznicową! Odkąd poznałam ten sposób, to przestałam wściekać się na kamień i osad. Działa bez sody oczyszczonej. Sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej

Pranie firanek to jedna z tych czynności, o których wiele osób zapomina. Firanki najczęściej pierze się przy okazji mycia okien i często jest to zdecydowanie za rzadko. Na firanach zbiera się duża ilość kurzu, a także zanieczyszczeń z powietrza. Osadza się na nich dym papierosowy oraz smog. Nieprane firanki nie filtrują powietrza w pomieszczaniach i wpływają na jego jakość. Pranie firanek nie jest czasochłonne. Wystarczy wrzucić je do pralki i nastawić tradycyjny program piorący. Firanek nie trzeba prasować, możesz rozwiesić je lekko wilgotne. Dzięki temu wszelkie zagniecenia się rozprasują, a w pomieszczeniu będzie unosił się przyjemny zapach czystości.

Wrzucam 1 kostkę tego i nastawiam pranie firanek. Po skończonym cyklu moje firany biją bielą po oczach

Wiele osób zauważa, że firanki uprane w tradycyjnym proszku do prania nie są idealnie czyste, a z czasem robią się sztywne. Koleżanka poradziła mi kiedyś, aby spróbowała uprać firanki z kapsułką do zmywarki. Wrzucam ją bezpośrednio do bębna pralki i nastawiam pranie firanek. Po skończonym programie firany są idealnie białe i nie sztywnieją. Kapsułki do zmywarki posiadają właściwości czyszczące oraz delikatnie wybielające. Są delikatne i bezpieczne dla tkanin. W przypadku bardzo pożółkłych firan możesz je przed praniem namoczyć w roztworze z kapsułki do prania i ciepłej wody.

