Wakacje nad morzem – jak przygotować się do wakacyjnych eskapad jednocześnie szanując przyrodę?

Lato nad morzem to błogie lenistwo, spacery po plaży i wieczorne podziwianie zachodów słońca. Jednak nawet w trakcie wakacji, powinniśmy pamiętać o naszym otoczeniu. Troska o naturę nie wymaga wielkich poświęceń – zaczyna się od drobnych decyzji, które podejmujemy każdego dnia. Czasem wystarczy chwila refleksji, odrobina uważności i chęć zrobienia czegoś dobrze, by zostawić po sobie ślad przyjazny środowisku. Błękitny Patrol WWF od lat dba o bezpieczeństwo bałtyckiej przyrody. Ich misją jest ochrona fok i morświnów, troska o lęgi sieweczki obrożnej, a także regularne monitorowanie wybrzeża i szybkie reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Równie ważna, jak działania terenowe, jest dla nich edukacja – wolontariusze dzielą się wiedzą z turystami i lokalnymi społecznościami, budując przy tym wrażliwość na potrzeby dzikich mieszkańców Bałtyku.

Morze Bałtyckie zmaga się z eutrofizacją – nadmiernym użyźnieniem wód, które prowadzi do zakwitów sinic i powstawania martwych stref. To poważne zagrożenie dla morskiego życia i całego ekosystemu. Dlatego tak ważna jest ochrona przyrody nadmorskiej – zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Sieć handlowa Lidl Polska nawiązała strategiczne, trzyletnie partnerstwo z Fundacją WWF Polska, aby wspierać ochronę bioróżnorodności i zasobów wodnych w Polsce. W ramach współpracy firma wspiera Błękitny Patrol WWF oraz intensyfikuje działania edukacyjne skierowane do klientów i dostawców. Współpraca z Lidl Polska pozwala Fundacji WWF Polska rozwijać działania Błękitnego Patrolu – od szkoleń wolontariuszy, przez interwencje, produkcję oraz montaż tablic edukacyjnych na plażach, aż po kampanie edukacyjne, które sieć prowadzi w swoich sklepach, na stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu jeszcze więcej osób dowiaduje się, jak mądrze i z szacunkiem korzystać z bogactwa bałtyckiej przyrody.

Wypoczynek z poszanowaniem nadmorskiej przyrody – oto kilka zasad

Nie płosz zwierząt. Nie zbliżaj się do fok i ptasich gniazd. Obserwuj je z daleka (ok. 30 metrów), najlepiej przez lornetkę. Gdy zobaczysz fokę lub znajdziesz lęgi ptaków zadzwoń do Błękitnego Patrolu WWF (tel. 795 536 009. Nie wchodź na wydmy. To naturalna tarcza chroniąca wybrzeże przed sztormowymi falami i dom dla wielu gatunków. Wejście grozi nie tylko mandatem, ale i trwałymi szkodami dla przyrody. W rezerwatach przyrody poruszaj się tylko wyznaczonymi trasami – dzięki temu nie niszczysz roślin i nie płoszysz zwierząt. Nie zabieraj psa do rezerwatu. Nawet spokojny pies może wywołać stres i spłoszyć ptaki lub inne dzikie zwierzęta. Sprawdź wcześniej, gdzie możesz spacerować z pupilem. Pozostaw plażę tak czystą, jak ją zastałeś – to drobny gest, który robi dużą różnicę. Nie wjeżdżaj na plażę pojazdami mechanicznymi. Samochody, quady czy motorowery nie tylko niszczą plażowy ekosystem i generują hałas, ale mogą również doprowadzić do zniszczenia gniazd sieweczek obrożnych na piasku i śmierci piskląt. Wybieraj ciche formy relaksu. Hałas skuterów i motorówek szkodzi morskim ssakom, m.in. morświnom – jedynym waleniom Bałtyku.

Do odpowiedzialnego odpoczynku nad Bałtykiem zachęca również wieloletni partner Fundacji WWF Polska - firma Lidl Polska Partnerstwo Lidl Polska i Fundacji WWF Polska to kontynuacja wieloletnich wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska. W 2023 roku, w ramach projektu zadrzewiania śródpolnego w gminie Grodzisk Wielkopolski, posadzono 300 drzew, wspierając przy tym rozwój różnorodności biologicznej, hamując rozprzestrzenianie się owadów szkodliwych dla plonów, a także ograniczając skutki zmiany klimatu, w tym erozję i suszę. Równolegle powstały podcasty „Naturalnie z WWF” i „Dobry temat!”, promujące wiedzę o przyrodzie i zrównoważonym rozwoju. We wcześniejszych latach Lidl Polska wspólnie z WWF realizował m.in. kampanię „Dieta przyjazna planecie”, która dotarła do ok. 10 mln odbiorców, zachęcając do świadomych wyborów żywieniowych i ograniczenia spożycia mięsa.