Wakacje za granicą? Te 10 angielskich fraz z pewnością przyda się dziecku

Choć to dorośli najczęściej odpowiadają za organizację podróży, dzieci również potrzebują narzędzi językowych, które pomogą im odnaleźć się w nieznanych sytuacjach – na lotnisku, w hotelu, w restauracji czy podczas wycieczki.

Dziecko, które zna podstawowe zwroty w języku obcym, czuje się pewniej i bezpieczniej w nowych sytuacjach, na przykład podczas podróży czy zajęć z animatorami. Taka umiejętność – przywitanie się, pożegnanie, zadanie prostego pytania – pozwala mu nawiązać kontakt, włączyć się do zabawy i uczestniczyć w tym, co dzieje się wokół. To z kolei buduje nie tylko kompetencje językowe i społeczne, ale przede wszystkim poczucie sprawczości: „potrafię, poradziłem sobie, zostałem zrozumiany

– tłumaczy Joanna Madej, psycholożka.

10 angielskich zwrotów przydatnych podczas podróży

Aby ułatwić naukę i zapamiętywanie, warto podzielić angielskie frazy na kilka kategorii odpowiadających konkretnym sytuacjom. Dzięki temu dziecko nie tylko szybciej je przyswoi, ale też lepiej zrozumie, kiedy i jak z nich korzystać.

Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne

W przypadku zgubienia się lub niepokojącej sytuacji, dziecko powinno umieć wyraźnie zakomunikować potrzebę pomocy. To najważniejsze frazy, których warto nauczyć dziecko wyjeżdżające za granicę:

I’m lost. – Zgubiłem/Zgubiłam się.

Can you help me? – Czy możesz mi pomóc?

I don’t know this person. – Nie znam tej osoby.

Call my parents. – Zadzwoń do moich rodziców.

Can you call my mom/dad? – Czy możesz zadzwonić do mojej mamy/taty?

Warto również zadbać, by dziecko miało przy sobie kartkę lub opaskę z numerem kontaktowym do opiekuna, co może być niezwykle ważne w sytuacjach stresowych czy kryzysowych.

Podstawowe informacje o sobie

Jeśli dziecko trafi do obcej osoby lub pracownika hotelu czy służb porządkowych, powinno umieć podać podstawowe dane:

My name is... – Nazywam się...

I am X years old. – Mam X lat.

Przydatne będzie również nauczenie dziecka, jak poprawnie wypowiedzieć swoje imię po angielsku, jeśli jego polska wersja może być trudna do zrozumienia.

Zaspokajanie podstawowych potrzeb

Nawet w codziennych, pozornie prostych sytuacjach, możliwość samodzielnego wyrażenia potrzeb daje dziecku poczucie niezależności:

I need the toilet. – Muszę do toalety.

I’m hungry / I’m thirsty. – Jestem głodny / spragniony.

Warto ćwiczyć te zwroty regularnie i w kontekście – np. w czasie spaceru lub posiłku – aby dziecko potrafiło ich użyć naturalnie.

Zwroty grzecznościowe i sytuacje społeczne

Choć to proste słowa, warto nauczyć dziecko zasad grzeczności w języku angielskim. Pomogą one nie tylko w restauracji, ale też w kontaktach z obsługą hotelu czy innymi dziećmi:

Please / Thank you / Excuse me – Proszę / Dziękuję / Przepraszam.

To także świetna okazja do rozmowy o uprzejmości w różnych kulturach i budowania pozytywnych nawyków językowych.

Jak uczyć dzieci angielskich zwrotów przed podróżą?

Najlepiej uczyć dziecko nowych zwrotów w sposób naturalny i dostosowany do jego wieku. Skutecznym podejściem może być odgrywanie codziennych scenek, takich jak „Zgubiłem się”, „Chcę iść do toalety” czy „Zamawiam sok”, co pozwala osadzić nowe słowa w konkretnym kontekście. Pomocne będzie również wspólne przygotowanie prostego słowniczka lub fiszek z ilustracjami, które ułatwią zapamiętywanie. Warto sięgać także po aplikacje edukacyjne i gry językowe stworzone z myślą o dzieciach oraz krótkie filmiki lub piosenki w języku angielskim – atrakcyjne wizualnie i dostosowane do poziomu najmłodszych. Regularne powtarzanie materiału w formie zabawy pozwala dziecku przyswajać zwroty naturalnie i bez presji.

Aby dziecko pewniej czuło się podczas wakacyjnych wyjazdów, warto wcześniej poćwiczyć umiejętności językowe. W tym celu warto skorzystać z bezpłatnych materiałów edukacyjnych, które zyskują na popularności w mediach społecznościowych. Te inicjatywy łączą naukę z zabawą i zachęcają dzieci do regularnych ćwiczeń językowych w lekkiej, atrakcyjnej formie – jak animowane filmiki, interaktywne zabawy online czy zadania do druku. Dlatego też uruchomiliśmy właśnie darmowy, letni obóz z angielskiego dla dzieci. To świetna okazja, by maluchy nie tylko utrwalały angielskie słownictwo, ale także cieszyły się nauką i zabawą w jednym

– mówi Adrienne Landry, główna metodolożka z Novakid.

Aby dołączyć do bezpłatnych zajęć z angielskiego, należy dołączyć do dedykowanego kanału nadawczego Novakid na Instagramie. Nauka podstawowych angielskich zwrotów to jeden z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów na przygotowanie dziecka do zagranicznej podróży. Daje mu poczucie samodzielności, umożliwia szybką reakcję w sytuacji stresującej i pozwala lepiej odnaleźć się w obcym środowisku. Warto zatem pomyśleć o przygotowaniu dziecka na wakacyjny wyjazd również w kontekście znajomości podstawowego słownictwa w języku angielskim.