Polacy uwielbiają dawać prezenty, ale… to spore wyzwanie. Nowe badanie Empiku odsłania świąteczne dylematy

Dawanie wciąż sprawia nam przyjemność – to najczęściej wskazywana emocja towarzysząca kupowaniu prezentów (45%). Ekscytacja idzie jednak w parze ze sporym wysiłkiem. Co czwarty respondent przyznaje, że wybieranie prezentów bywa stresujące, a głównym powodem jest… skala wyzwania. Upominków do wymyślenia jest po prostu dużo – większość badanych (60%) szykuje ich co najmniej pięć.

Największą barierą okazuje się brak pomysłów (38%) – dotkliwiej odczuwany przez mężczyzn (41% vs 35% kobiet). Co trzecia osoba obawia się, że prezent się nie spodoba (34%), przy czym ten niepokój częściej towarzyszy kobietom (39% vs 30% mężczyzn). Prawie tyle samo badanych (29%) wskazuje na presję budżetową.

W efekcie przyjemny przedświąteczny rytuał często zamienia się w serię niełatwych decyzji: komu co kupić, w jakiej cenie i jak dopasować prezent do czyichś zainteresowań. Samo „dawanie” pozostaje piękne, ale droga do niego bywa kręta.

Im bliżej świąt, tym więcej dylematów

Polki statystycznie planują prezenty wcześniej – 41% respondentek zaczyna myśleć o nich już w listopadzie (vs 26% mężczyzn). Panowie znacznie częściej odkładają zakupy na początek grudnia, a nawet co piąty rusza do sklepów dopiero tuż przed Wigilią. A to moment, w którym wybór nie jest łatwy – presja czasu robi swoje.

Dla 29% respondentów największym wyzwaniem jest wybór prezentów dla nastolatków, którzy mają zazwyczaj bardzo sprecyzowane gusta. Tuż za nimi plasują się partnerzy i partnerki (26%) – osoby, które znamy bardzo dobrze, ale które najtrudniej nam zaskoczyć.

W świecie nadmiaru opcji Polacy szukają przewodników

Gdzie zatem szukamy pomysłów? Najczęściej po prostu w wyszukiwarce internetowej (49%). Często prosimy też bliskich o podpowiedzi (41%). Mimo licznych rekomendacji marek i twórców w social mediach, tylko 17% respondentów wskazuje je jako główne źródło inspiracji prezentowych. Coraz wyraźniej widać za to nowy trend – już co dziesiąty badany (11%) prosi o pomoc sztuczną inteligencję, a wśród młodszych pokoleń to jeszcze powszechniejsze (21% wśród ankietowanych w wieku 18-24 lata i 18% w grupie 25-34 lata). Również na Empik.com dostępny jest dla klientów agent AI, który pomoże wybrać idealny prezent spośród milionów produktów dostępnych na platformie.Pod względem kanałów zakupowych dominuje model hybrydowy. Ponad połowa badanych (52%) planuje kupować prezenty głównie online, ale częściowo także stacjonarnie. Z kolei 29% deklaruje, że większość upominków wybierze w sklepach stacjonarnych, traktując zakupy online jako uzupełnienie.

Empik – tysiące inspiracji w jednym miejscu

Właśnie w takim kontekście rośnie rola marketplace’ów – platform, które oferują szeroki wybór produktów z dziesiątek kategorii. Wśród nich wyróżnia się omnikanałowy Empik, łączący sprzedaż online z siecią salonów stacjonarnych. Jak co roku tuż przed Świętami marka pomaga odnaleźć się wśród niezliczonych opcji, stawiając na inspiracje, ale również na realne wsparcie w wyborze.

Na Empik.com znaleźć można przewodniki prezentowe, podpowiedzi według wieku, zainteresowań czy stylu życia, a także wirtualnego pomocnika AI, który po krótkiej rozmowie pomoże znaleźć konkretny produkt w szerokiej ofercie Empiku. Natomiast w salonach czekają doradcy, którzy zapewniają spersonalizowane wsparcie, szczególnie ważne w ostatnich tygodniach przed Bożym Narodzeniem.

Moc trafnych podpowiedzi

Tegoroczne dane pokazują wyraźnie: świąteczne prezenty są dla Polaków ważne, ale wymagają sporo energii. Lista zakupów się wydłuża, pomysłów nie zawsze przybywa, a bardzo zależy nam, by spełnić – często niewyrażone – oczekiwania bliskich.

Dlatego w wirze świątecznych przygotowań przydaje się miejsce, które inspiruje, porządkuje i skraca drogę do trafionego wyboru. Empik nie tylko podsuwa pomysły, na które trudno byłoby wpaść samemu, ale też podpowiada, komu dany upominek może się spodobać. To szczególnie ważne, bo dla aż 70% badanych idealny prezent to taki, który pokazuje, że ktoś naprawdę dobrze zna obdarowywaną osobę.