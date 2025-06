Hiszpania to jeden z najchętniej wybieranych kierunków na wakacyjną podróż wśród Polaków. Prym powodzeniem cieszy się Malaga i oddalona od niej zaledwie godzinę drogi samochodem lub autobusem Marbella.

– Do Marbelli można udać się niezależnie od terminu. Jest tu ponad 300 słonecznych dni w roku. Ten klimat sprzyja podróżowaniu i zwiedzaniu – mówi Renata Lorens z polskiej agencji nieruchomości International Investment Marbella. Jak dodaje – Z roku na rok ten region cieszy się coraz większą popularnością – tym bardziej że loty do Malagi, nawet w sezonie, można kupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Bezpośrednie połączenia lotnicze do Malagi realizowane są z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Katowic, Łodzi czy Poznania, nawet kilka razy w tygodniu. Przed typowo wakacyjnym sezonem możemy liczyć na korzystniejsze ceny i nieco większą dostępność noclegów. Najważniejsze jest jednak to, że ten kierunek mogą wybrać także ludzie zupełnie nieznający języka. W części miejsc można bez problemu porozumiewać się po polsku, korzystać z polskojęzycznych przewodników czy wypożyczalni samochodów.

Wakacje w Marbelli. Atrakcje, które trzeba zobaczyć podróżując z dziećmi

Mariposario de Benalmádena - kolorowy świat motyli. Zaledwie pół godziny od Marbelli znajduje się jeden z największych parków motyli w Europie. „Znajdziemy tu okazy typowe dla obu Ameryk czy Azji. To świetne miejsce na zdjęcia i zabawę dla całej rodziny” - zachęca Lorens. Oprócz motyli, w parku można spotkać żółwie i legwany.

Sould Park Fuengirola - wesołe miasteczko na promenadzie. Kolorowe karuzele i inne atrakcje rodem z wesołego miasteczka czekają na najmłodszych w Sould Parku w Fuengirola. To idealne miejsce na wyszalenie się na wakacjach.

Biopark Fuengirola - dzikie zwierzęta w naturalnym środowisku. W tym ogrodzie zoologicznym można zobaczyć około 130 gatunków zwierząt z Madagaskaru, Afryki Równikowej, Azji Południowo-Wschodniej i Indo-Pacyfiku. Biopark słynie z dbałości o naturalne środowisko zwierząt.

Marbella to nie tylko plaże i parki rozrywki. Warto odkryć inne, mniej oczywiste atrakcje

Stare Miasto (Casco Antiguo) - wąskie, brukowane uliczki, białe domy i urokliwe place to idealne miejsce na spacer i poczucie klimatu Andaluzji. Dzieci z pewnością zachwycą się fontannami i kolorowymi kwiatami.

Puerto Banús - luksusowy port, gdzie można podziwiać jachty, ekskluzywne sklepy i restauracje. To także świetne miejsce na lody i obserwowanie ludzi.

Plaże - Marbella oferuje wiele pięknych plaż z łagodnym zejściem do morza, idealnych dla rodzin z dziećmi. Playa de la Fontanilla i Playa de Venus to tylko niektóre z nich.

