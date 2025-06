Wakacje na statku już same w sobie są przygodą. Jednak podróż od miasta do miasta, od kraju do kraju może być jeszcze przyjemniejsza. W 2025 roku oferta Costa Cruises proponuje więcej atrakcji, które mają łączyć morze z lądem i lokalną kulturą.

Jeden rejs, kilka krajów i atrakcyjna cena. Wakacje na statku w 2025 roku z nowymi propozycjami Costa Cruises

Włoski armator Costa Cruises oferuje rejsy po Morzu Śródziemnym, Karaibach, Ameryce Południowej, Zatoce Perskiej i Omańskiej, morzach Europy północnej, a nawet rejsy dookoła świata. W 2025 roku firma poszerza ofertę w ramach „Sea Destinations”. Nowością jest „Magaluf Jungle Party” w Palma Bay, gdzie pokład statku przemieni się w dżunglę pełną świetlnych rzeźb zwierząt, szamanów i plemiennych tancerzy. Z kolei w Lagunie Weneckiej odbędzie się „Letni Karnawał” z balem maskowym, muzyką i artystami zawieszonymi między wodą a niebem. Inne propozycje to „Calypso Deep”, gdzie statek przepływa przez najgłębszy punkt Morza Śródziemnego, a wieczorem ożywa „Abyss Party”, przywołująca tajemnicę głębin. W Cieśninie Dardanelskiej, na styku Wschodu i Zachodu, odbędzie się pokaz tańca wirujących derwiszów, a w Archipelagu Santorini będzie można podziwiać nieskończony zachód słońca. W Europie Północnej, w norweskim fiordzie Geirangerfjord, zachwyci majestat wodospadu „Siedmiu Sióstr”, a na Morzu Norweskim będzie można zanurzyć się w ciszy krajobrazu podczas medytacji „Friluftsliv”, inspirowanej norweską filozofią życia na świeżym powietrzu.

Z morza na ląd. Odkrywanie serca każdego miejsca

Costa Cruises nie zapomina o lądzie. W ramach „Land Destinations” oferuje wycieczki, które pozwalają gościom zanurzyć się w kulturze i tradycjach odwiedzanych miejsc. Od starożytnych cywilizacji Morza Śródziemnego po nowoczesne miasta Emiratów. Aby ułatwić wybór, armator podzielił wycieczki na cztery kategorie:

See it all - kompleksowe zwiedzanie najważniejszych atrakcji.

Icons - skupienie się na jednym, wybranym zabytku, aby dogłębnie go poznać.

Fun for family - atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Extraordinary - niepowtarzalne i zaskakujące aktywności związane z danym miejscem np. obserwacja zachodu słońca na Santorini.

Jak dostać się na statek i ile to kosztuje?

Cena rejs statkiem Costa Cruises jest uzależniona od kierunku i długości pobytu. Przykładowo ośmiodniowa podróż na trasie: Włochy, Francja, Hiszpania, Tunezja, w formule all inclusive to koszt od 599 euro (około 2560 zł) za osobę. Ważną nowością dla Polaków jest oferta Fly&Cruises, obejmująca wykup rejsu oraz lotu. Na ten moment trasy objęte usługą obejmują loty do Punta Cana, Dubaju oraz na Teneryfę. Cała oferta i szczegóły podróży są dostępne na stornie internetowej armatora costacruises.eu oraz w wielu biurach podróży.

