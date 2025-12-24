Wigilijne przesądy i zwyczaje są integralną częścią świąt Bożego Narodzenia, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Od łuski karpia w portfelu po figurkę "Defekatora" w szopce – różne kultury mają swoje unikalne sposoby na zapewnienie sobie szczęścia i dobrobytu.

Odkryj fascynujące świąteczne tradycje, takie jak rzucanie jedzeniem na Słowacji czy ukrywanie mioteł w Norwegii.

Poznaj, jak inne kraje celebrują Wigilię i Boże Narodzenie, pełne wróżb i niezwykłych obrzędów!

Jakie są przesądy wigilijne i zwyczaje świąteczne? W Polsce popularne jest 12 potraw na wigilijnym stole. Panuje także przekonanie, że 24 grudnia nie powinno się nikomu nic pożyczać, bo nigdy się nie dorobimy. Popularny jest także zwyczaj zakładania w Wigilię nowych, czerwonych majtek, które mają zapewnić dostatek przez cały rok. Łuska ze świątecznego karpia włożona do portfela ma zagwarantować, że nie będzie nam brakowało pieniędzy. Przesądów wigilijnych w Polsce jest mnóstwo, czy w innych krajach jest podobnie? Poznaj przesądy wigilijne i bożonarodzeniowe na świecie.

Przesądy i zwyczaje świąteczne na świecie. Hiszpania

W szopce bożonarodzeniowej koniecznie musi się znaleźć figurka El Caganer, czyli Defekator, a prościej rzec ujmując pieniek, który robi kupę. Dawniej wierzono, że Caganer, tworząc odchody, zapładnia Ziemię. Ustawienie figurki w szopce przynosi szczęście i radość. Jej brak przeciwności. Z kolei w Katalonii już na początku grudnia przy stole ustawiany jest pieniek z katalońską czapką, oczami i buzią, który aż do świąt objada się smakołykami, po to, by w Wigilię wyrzucić z siebie zabawki, słodycze i inne prezenty. Dzieci śpiewają nawet specjalną piosenkę „Rób kupę tió, pieńku bożonarodzeniowy. Ale nie wydalaj śledzi, które są słone. Wydalaj torrons, które są dużo lepsze”

Przesądy i zwyczaje świąteczne na świecie. Słowacja

Słowacy rzucają jedzeniem! W niektórych domach w Boże Narodzenie praktykowany jest zwyczaj wyrzucania potraw w sufit. Im więcej przyklei się do sufitu, tym więcej szczęścia spotka domowników w nadchodzącym roku.

Przesądy i zwyczaje świąteczne na świecie. Łotwa

W wielu domach na Łotwie przed Bożym Narodzeniem gospodarz ciągnie po ziemi drewnianą belkę wokół domu. Po wszystkim ją pali. To symbol starego roku, który jednocześnie ma zapewnić szczęście w nadchodzącym. Łotysze w święta chętnie przyjmują także kekatas – grupy przebierańców (m.in.: za niedźwiedzie, diabły, konie, kozy, żurawie, czy śmierć), które śpiewając i tańcząc, wędrują od domu do domu przynosząc gospodarzom błogosławieństwo i szczęście w przyszłym roku.

Przesądy i zwyczaje świąteczne na świecie. Norwegia

W Wigilię norweskie gospodynie chowają wszystkie szczotki, miotły i mopy, których na co dzień używa się do sprzątania domu. W przeciwnym razie skradną je krążące w święta złe duchy i czarownice.

Przesądy i zwyczaje świąteczne na świecie. Czechy

Nasi południowi sąsiedzi w Wigilię urządzają wieczór wróżb, na wzór tych andrzejkowych. Jest lanie ołowiu, rzucanie butem czy odczytywanie wróżby z wcześniej zerwanej gałęzi jabłoni.

Przesądy i zwyczaje świąteczne na świecie. Ukraina

W Ukrainie tradycją jest ozdabianie choinki pajęczyną i sztucznymi pająkami. Według wierzeń ma to zapewnić powodzenie finansowe w kolejnym roku. Zwyczaj ten wziął się z legendy o kobiecie, która ledwo wiązała koniec z końcem, często nie miała pieniędzy na jedzenie. Nie ozdobiła więc choinki. W świąteczny poranek zastała drzewko pokryte pajęczynami, które zamieniły się w srebro i złoto. Kobieta już nigdy więcej nie martwiła się o pieniądze.