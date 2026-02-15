Pociągiem na weekend do Wilna? Stolica Litwy stała się popularnym celem weekendowych podróży Polaków

Wraz z renesansem kolei w Polsce, Wilno staje się nową, modną destynacją weekendowych wypadów. Dzięki ulepszonym połączeniom kolejowym, podróż do stolicy Litwy jest dziś szybka, wygodna i komfortowa - idealna na spontaniczny wyjazd. Trend podróży koleją rośnie w siłę: w pierwszej połowie zeszłego roku liczba pasażerów kolei w Polsce osiągnęła rekord, odnotowując wzrost aż o 9% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Podróże rekreacyjne stanowią znaczącą część tego wzrostu, a takie usługi PKP jak nocny pociąg „Adriatyk” sprawiają, że kolej staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla samochodu czy też samolotu. W związku z rosnącym zainteresowaniem podróżami oraz tym, że wielu Polaków coraz częściej wybiera wakacje zamiast innych wydatków, weekendowe wypady koleją prawdopodobnie staną się hitem również w tym roku. Modernizacja regularnych połączeń między Warszawą a Wilnem, w tym skrócenie czasu podróży aż o godzinę, sprawiła, że stolica Litwy stała się realną, wygodną i niedrogą opcją na szybki weekendowy wypad pociągiem.

„Choć Wilno leży niedaleko, jego niepowtarzalna kultura i bogate dziedzictwo sprawiają, że dla polskich turystów miasto jest prawdziwą ucieczką od codzienności. Połączenia kolejowe są wygodne i przystępne cenowo, a w okresach świątecznych zauważyliśmy, że Polacy chętnie wybierają się w podróż do Wilna właśnie koleją” - podkreśla Eglė Girdzijauskaitė, szefowa ds. komunikacji w Go Vilnius.

Nowy, spontaniczny cel weekendowych wypadów Polaków

Weekend w Wilnie to idealna propozycja dla tych, którzy szukają niedrogiej i komfortowej podróży, a przy tym chcą poznać bogactwo kulturalne miasta. Spacer po zabytkowej starówce, wizyta w klimatycznych kawiarniach czy też udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych sprawiają, że każdy weekend w Wilnie jest pełen wrażeń.

Bezproblemowy dojazd koleją do stolicy Litwy Polski boom na podróże kolejowe sięga teraz aż do krajów bałtyckich - połączenia kolejowe stale się poprawiają, a Wilno jest wręcz idealną, spontaniczną opcją na weekendowy wypad. Każdego dnia kursują pociągi na trasie Wilno–Warszawa–Kraków (w obu kierunkach), z przesiadką na granicznej stacji Mockava.

Co więcej, modernizacja w grudniu 2025 roku skróciła czas przejazdu z Wilna do Warszawy o prawie godzinę - teraz wynosi on jedynie 7 godzin i 30 minut. Również nowa trasa do Wilna ze Szczecina została już otwarta, wraz z dodatkowym połączeniem do Suwałk. Dzięki temu podróż koleją do Wilna stała się jeszcze wygodniejsza i komfortowa. Wprowadzenie dynamicznych cen sprawia, że bilety kolejowe do Wilna są relatywnie tanie, zwłaszcza przy ich wcześniejszej rezerwacji. Przykładowe ceny to 42 zł z Suwałk, 67 zł z Warszawy i 84 zł z Krakowa. W zeszłe święta, popularność bezpośrednich połączeń z Polski do Wilna była tak duża, że bilety zostały wyprzedane już latem.

Wilno to także centrum pielgrzymek Stolica Litwy jest także ważnym ośrodkiem pielgrzymek katolickich i miastem o wspólnym polsko-litewskim dziedzictwie. Już w czerwcu tego roku miasto przywita polskich wiernych w ramach Światowego Kongresu Apostolskiego Miłosierdzia (WACOM6).

Przez cały rok pielgrzymi z Polski mogą wyruszać na trasy Miasta Miłosierdzia i zwiedzać najważniejsze miejsca kultu, w tym oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego, Ostrą Bramę oraz dom św. Siostry Faustyny.

Bogate dziedzictwo kulturowe Wilna czeka na odkrycie Dziedzictwo Wilna sięga ponad 700 lat, a spacer brukowanymi uliczkami wpisanego na listę UNESCO Starego Miasta pozwala odkryć jego historyczne skarby. Turyści mijają ponad 400-letni renesansowy uniwersytet, pałace i zamki z czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także wybitne budynki sakralne, takie jak gotyckie kościoły św. Anny i Bernardynów oraz barokowe świątynie: kościół św. Piotra i Pawła czy kościół św. Kazimierza.

W tym roku zwiedzający będą mogli zobaczyć także ekspozycję niedawno odkrytych skarbów królewskich z okresu Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym koronę grobową Aleksandra Jagiellończyka, króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, oraz klejnoty Barbary Radziwiłł, królowej Polski i wielkiej księżnej litewskiej. Artefakty te, ukryte przez dziesięciolecia w krypcie katedry wileńskiej, zostały udostępnione zwiedzającym.

Dania z gwiazdkami Michelin i autentyczne smakołyki Rosnąca pozycja Wilna jako destynacji gastronomicznej sprawia, że weekendowe wypady stają się także wyjątkową ucztą kulinarną. Wilno może pochwalić się aż 28 restauracjami wyróżnionymi przez Michelin, w tym czterema posiadającymi gwiazdki Michelin. Znana restauracja Nineteen18 serwuje nowoczesne dania przygotowywane z lokalnych produktów i znana jest z sezonowych menu degustacyjnych, natomiast Džiaugsmas oferuje wykwintne potrawy w swobodnej atmosferze, skupiając się na czystych smakach i prostocie. Nie można też zapomnieć o majowym Festiwalu Różowej Zupy, który łączy autentyczne lokalne smaki z licznymi atrakcjami. W tym roku ze względu na rosnącą popularność wydarzenie zostało wydłużone aż do trzech dni.

Planujesz wyprawę do Wilna w tym roku? Oprócz zmodernizowanych połączeń kolejowych, do Wilna kursują bezpośrednie loty z Warszawy i Krakowa, które trwają niecałe dwie godziny. Dzięki dogodnym połączeniom z Rygą i Tallinem Wilno stanowi idealną bazę wypadową w regionie Morza Bałtyckiego.

i Autor: Go Vilnius/ Materiały prasowe