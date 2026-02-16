Tych spodni nigdy nie zakładaj do samolotu. Linie lotnicze apelują do podróżujących. Lekarz wyjaśnia, w co się ubrać na lot

Linie lotnicze apelują, aby unikać noszenia pewnego typu spodni podczas lotów samolotem, co zaskoczyło wielu podróżnych.

Lekarz wyjaśnia, że obcisłe ubrania mogą negatywnie wpływać na krążenie, prowadząc do bólu, obrzęków, a nawet zakrzepicy.

Dowiedz się, dlaczego wybór odpowiedniego stroju jest kluczowy dla zdrowia i komfortu w podróży oraz jakie ubrania są najlepsze na lot samolotem.

Tych spodni nigdy nie zakładaj do samolotu. Linie lotnicze apelują do podróżujących

Przed podróżą samolotem, zwłaszcza jeśli czeka nas wielogodzinny lot, zastanawiamy się w co powinniśmy się ubrać. Oczywiście wybór stroju do samolotu powinien być podyktowany warunkami pogodowymi panującymi w miejscu wylotu, jak i pogodą w miejscu, do którego zmierzamy. W końcu wielu Polaków podróżuje zimą do ciepłych krajów. Wówczas warto postawić na ubranie się na tzw. cebulkę. Oprócz tego bardzo ważne jest, aby postawić na komfort. Chyba nikt nie czuje się swobodnie siedząc przez kilka godzin w opinających spodniach. Ten temat został poruszony jakiś czas temu przez jedną z najpopularniejszych linii lotniczych. Ryanair na TikToku zamieścił filmik, w którym apeluje, by podróżni zrezygnowali z jeansów podczas lotów. Filmik wywołał spore zamieszanie, ponieważ wiele osób nie rozumie, dlaczego akurat te spodnie miałyby być problemem w samolocie. Sprawę wyjaśnił zainteresowanym lekarz.

Lekarz wyjaśnia, dlaczego nie powinno się latać w jeansach

Okazuje się, że prośba wystosowana przez linie lotnicze do swoich pasażerów jest uzasadniona. Dlaczego zatem nie powinno się latać samolotem w jeansach? Szczegółowo wyjaśnił to lekarz.

Ubrania, które mamy na sobie podczas lotu, mogą znacząco wpływać na krążenie. Nie zaleca się noszenia obcisłej odzieży. Legginsy oraz inne ograniczające ubrania, takie jak ciasne jeansy, zmniejszają zdolność krwi do swobodnego przepływu do i z nóg

- tłumaczy dr Hugh Pabarue w rozmowie z huffingtonpost.co.uk. W efekcie częste i długie loty samolotem w spodniach jeansowych mogą powodować szereg dolegliwości takich jak: ból, obrzęk, a nawet powstawanie żylaków i zakrzepicy. Oczywiście najgorszym wyborem są skinny jeans, tzw. rurki, które opinają talię, uda oraz kostki.

W sytuacji, gdy siedzimy w ciasnym otoczeniu i mało się ruszamy, może to wywołać efekt opaski uciskowej na układ limfatyczny

- dodała Lara Henderson, ekspertka od drenażu limfatycznego.

Jak ubrać się do samolotu?

Podczas podróży samolotem komfort jest kluczowy. Wybierz luźne, przewiewne ubrania, które nie krępują ruchów. Idealnie sprawdzą się dresy, legginsy, szerokie spodnie lub sukienki z miękkich tkanin. Warstwowy ubiór pozwoli Ci dostosować się do zmieniającej się temperatury na lotnisku i w samolocie. Unikaj także syntetycznych materiałów, które nie przepuszczają powietrza – mogą one powodować dyskomfort i pocenie się. Zamiast tego, postaw na naturalne tkaniny, takie jak bawełna, len czy wiskoza.

