Zazwyczaj jest w bagażu podręcznym i ratuje w samolocie. Teraz już nie użyjesz. Popularne linie lotnicze wprowadzają ważne zmiany

Grupa Lufthansa wprowadza od 15 stycznia 2026 nowe zasady dotyczące przewozu powerbanków, obejmujące wszystkie linie lotnicze w grupie.

Pasażerowie mogą przewozić maksymalnie dwa powerbanki o określonej mocy, z zakazem używania i ładowania ich podczas lotu, z wyjątkiem urządzeń medycznych.

Dowiedz się, dlaczego linie lotnicze wprowadzają te ograniczenia i jak prawidłowo przechowywać powerbanki w samolocie, aby uniknąć problemów.

Nowe przepisy dotyczące przewożenia oraz używania powerbanków na pokładzie samolotów Lufthansy obowiązują od 15 stycznia 2026. Dotyczą nie tylko samej Lufthansy, ale całej grupy lotniczej, czyli Eurowings, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Brussels Airlines oraz ITA Airways.

Powerbank w samolocie. Lufthansa wprowadza ograniczenia

Według nowych przepisy niemieckiego przewoźnika, każdy pasażer może przewozić tylko dwa powerbanki o maksymalnej mocy 100 Wh lub 2 g LC na każde urządzenie. Ponadto, jak czytamy na stronie internetowej Lufthansy, w trakcie lotu nie wolno ładować ani używać powerbanków, wyjątkiem są urządzenia medyczne.

- Powerbanków nie wolno przechowywać w schowkach nad siedzeniami pasażerów. Ze względów bezpieczeństwa powerbanki należy przechowywać pod siedzeniem przed sobą lub w kieszeni w oparciu fotela, przy sobie lub w bagażu podręcznym. Powerbank należy chronić przed uszkodzeniem i zwarciem, na przykład przy użyciu oryginalnego opakowania – wyjaśnia Lufthansa na swojej stronie internetowej.

Powerbank, które linie lotnicze zakazały używania?

Choć większość przewoźników nadal pozwala przewozić powerbanki w bagażu podręcznym, wiele z nich zabrania używania ich oraz ładowania podczas lotu. Główną przyczyną zakazów jest ryzyko przegrzewania, samozapłonu w bateriach litowo-jonowych, z których zbudowane są powerbanki. Obostrzenia dotyczące powerbanków w samolotach obowiązują między innymi w tych liniach lotniczych:

Singapore Airlines (i Scoot)– od 1 kwietnia 2025 zakaz używania i ładowania powerbanków. Dozwolone jest tylko przewożenie w kabinie (bagaż podręczny).

EVA Air (Tajwan) – zakaz używania i ładowania powerbanków podczas lotów.

China Airlines (Tajwan) – również nie pozwala na używanie lub ładowanie powerbanków podczas lotu.

Thai Airways – zakaz używania i ładowania powerbanków podczas lotów od połowy marca 2025.

AirAsia – powerbanki można przewozić w kabinie, ale nie można ich używać ani ładować podczas lotu.

Lufthansa Group - (Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, ITA Airways, Air Dolomiti, Edelweiss) – od 15 stycznia 2026 powerbanki mogą być przewożone w kabinie, ale nie mogą być używane ani ładowane na pokładzie.

Emirates – zakaz używania i ładowania powerbanków podczas lotu; dopuszcza przewóz ograniczonej liczby (np. jeden o pojemności do 100 Wh, umieszczony pod siedzeniem).

Air Astana – zakaz używania i ładowania powerbanków podczas lotu, przewożenie w bagażu podręcznym.