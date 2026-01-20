10 najtańszych kierunków podróżniczych na 2026. Eksperci podpowiadają, dokąd lecieć na urlop, by nie wydać fortuny

2026-01-20

Dokąd lecieć na urlop w 2026 roku? Jeśli pod uwagę bierzemy cenę, pomocny może być ranking stworzony przez ekspertów aplikacji Skyscanner. Analitycy sprawdzili kierunki i najatrakcyjniejsze ceny w danym miesiącu.

  • 86% Polaków planuje zagraniczny wyjazd w 2026 roku, a prawie połowa już zarezerwowała loty i hotele.
  • Eksperci przygotowali ranking 10 najtańszych kierunków na 2026 rok, gdzie średnia cena lotu w obie strony nie przekracza 521 zł.
  • Tirana, Mediolan i Londyn to najtańsze propozycje, z cenami lotów od 297 zł, a nawet 85 zł w promocji.
  • Odkryj pełną listę 10 najtańszych kierunków i wskazówki, jak znaleźć najlepsze okazje na podróż marzeń!

Z raportu Skyscanner (przeprowadzonym we współpracy z OnePoll) wynika, że 86 proc. respondentów planuje w tym roku wyjazd za granicę, prawie połowa zarezerwowała loty i hotele. 56 proc. badanych wciąż zastanawia się, kiedy wyjechać. W tej grupie 47 proc. szuka idealnego kierunku na wypoczynek a, 33 proc. nadal próbuje znaleźć najlepsze podróżnicze okazje. Z pomocą przychodzą eksperci, którzy przeanalizowali oferty i stworzyli ranking 10 najtańszych kierunków na 2026 rok – wszystkie ze średnią ceną lotu w obie strony poniżej 521 zł (ceny mogą się zmienić, oferty znaleziono 11 stycznia). Planując podróż warto wziąć jednak pod uwagę nie tylko ceny hoteli i lotów, ale także atrakcji i wyżywienia. 

Top 10 najtańszych miejsc docelowych na 2026 rok

1. Tirana, Albania

Tirana otwiera ranking jako najtańszy kierunek 2026 roku. Średnia cena lotu w obie strony wynosi 297 zł, jednak w lutym można znaleźć bilety już od 128 zł. Noclegi również są bardzo przystępne — 3-gwiazdkowy Arc Hotel Tirana oferuje pokoje od 181 zł za dobę, a 4-gwiazdkowy Gremmy Boutique Hotel od 240 zł. Wynajem samochodu na 2-dniowy wypad w lutym kosztuje już od 54 zł.

2. Mediolan, Włochy

Mediolan to świetna opcja na city break. Średnia cena lotu to 359 zł, a w marcu bilety dostępne są już od 85 zł w obie strony. Nocleg w 3-gwiazdkowym Hotel Mayorca kosztuje od 365 zł za dobę, natomiast w 4-gwiazdkowym Hotel Da Vinci od 378 zł. Samochód na 1 dzień w marcu można wynająć od 44 zł.

3. Londyn, Wielka Brytania

Londyn zajmuje trzecie miejsce ze średnią ceną lotu 378 zł. W styczniu bilety można znaleźć już od 114 zł w obie strony. Ceny hoteli zaczynają się od 251 zł za dobę w 3-gwiazdkowym Vegas Hotel, a nocleg w 4-gwiazdkowym Park Avenue Bayswater Inn Hyde Park kosztuje od 430 zł. Wynajem auta na 3 dni w styczniu to koszt od 90 zł.

4. Helsinki, Finlandia

Helsinki również ze średnią ceną lotu 378 zł. W lutym ceny zaczynają się od 186 zł. Nocleg w Omena Hotel Helsinki Lönnrotinkatu (3*) kosztuje od 254 zł za dobę, a w Clarion Hotel Helsinki (4*) od 501 zł. Wynajem samochodu na 3 dni w lutym to wydatek od 343 zł.

5. Pafos, Cypr

Pafos to idealna propozycja na wiosenny wyjazd. Średnia cena lotu wynosi 412 zł, a w kwietniu można polecieć już od 205 zł. Ceny hoteli zaczynają się od 290 zł za dobę w 3-gwiazdkowym Veronica Hotel oraz od 428 zł w 4-gwiazdkowym Kefalos Beach Tourist Village. Auto na 2 dni w kwietniu kosztuje od 180 zł.

6. Praga, Czechy

Praga to klasyk wśród tanich europejskich kierunków. Średnia cena lotu to 421 zł, a w maju bilety dostępne są od 167 zł w obie strony. Nocleg w 3-gwiazdkowym a&o Prague Rhea kosztuje od 200 zł za dobę, a w Central Hotel Prague (4*) od 375 zł. Wynajem auta na 2 dni w maju zaczyna się od 209 zł.

7. Rzym, Włochy

Rzym oferuje średnią cenę lotu na poziomie 436 zł. W styczniu można znaleźć loty już od 130 zł w obie strony. Hotel Villa San Lorenzo Maria (3*) oferuje noclegi od 264 zł, natomiast 4-gwiazdkowy Hotel Latinum od 276 zł za dobę. Samochód na 3-dniowy wypad w styczniu dostępny jest od 50 zł.

8. Paryż, Francja

Paryż plasuje się na ósmym miejscu ze średnią ceną lotu 445 zł. W lutym bilety zaczynają się od 141 zł w obie strony. Nocleg w Hotel Regina Montmartre (3*) kosztuje od 309 zł, a w Best Western Bretagne Montparnasse (4*) od 436 zł za dobę. Wynajem auta na 2 dni w lutym to koszt od 165 zł.

9. Valletta, Malta

Valletta to kolejny atrakcyjny cel podróży na południu Europy. Średnia cena lotu wynosi 519 zł, a w marcu dostępne są bilety już od 173 zł. Ceny hoteli zaczynają się od 225 zł w Sliema Marina Hotel (3*) oraz od 344 zł w Verdi Gzira Promenade (4*). Wynajem samochodu na 2 dni w marcu kosztuje od 103 zł.

10. Ateny, Grecja

Ranking zamykają Ateny ze średnią ceną lotu 521 zł. W czerwcu można polecieć już od 320 zł w obie strony. Hotel Solomou Athens (3*) oferuje noclegi od 270 zł za dobę, a International Atene Hotel (4*) od 386 zł. Wynajem auta na 3 dni w czerwcu zaczyna się od 165 zł.

Jak zaplanować tanie wakacje w 2026 roku?

Jeśli szukamy czegoś innego niż wymienione wyżej kierunki, możemy skorzystać z nowej funkcj, czyli Skyscanner – planer najtańszych miejsc docelowych.

Jak działa planer najtańszych miejsc docelowych?

  1. Wybierz miesiąc, w którym chcesz podróżować.
  2. Narzędzie pokaże top 10 najtańszych kierunków (średnio) na ten miesiąc – zobaczysz najważniejsze powody, by je odwiedzić, średnią cenę lotu w obie strony oraz najtańsze dni na podróż.
  3. Wybrałeś kierunek? Kliknij, aby przejść do przeglądania opcji lotów i hoteli dla wybranego miejsca.

Wtorek najtańszym dniem na wylot w 2026 roku

Do niedawna najtańszym dniem na wylot była środa. Jednak z analizy Skyscanner wynika, że w tym roku średnio najtańszym dniem jest wtorek. Przy wyszukiwaniu najtańszych połączeń można użyć także funkcji DROPS, która pokazuje spadki cen o co najmniej 20 proc. Pomocny będzie filtr „Cały świat”, który pomoże znaleźć najlepsze ceny w każdym zakątku świata. Można także ustawić alerty cenowe na swoich ulubionych trasach.

