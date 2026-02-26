Zamki jak z planu „Bridgertonów”. Polacy chcą podróżować z rozmachem – historyczne rezydencje wracają do łask

- Zapomnij o zamkach tylko do zwiedzania – dziś stają się luksusowymi hotelami, łącząc historię z nowoczesnym komfortem.
- Odkryj, jak polskie pałace i zamki oferują unikalne doświadczenia, od SPA po nocne zwiedzanie.
- Sprawdź listę najbardziej imponujących historycznych obiektów, które zadowolą nawet najbardziej wymagających podróżnych!
Historia jako doświadczenie, nie tło
Zamki i pałace coraz częściej funkcjonują dziś jako rozbudowane obiekty hotelowe – z pełną infrastrukturą wellness, restauracjami i zapleczem rekreacyjnym. Jak wskazują eksperci Triverna.pl, segment obiektów historycznych rozwija się coraz bardziej profesjonalnie – właściciele łączą dbałość o dziedzictwo z wysokim standardem usług, dzięki czemu dawne rezydencje przestają być wyłącznie atrakcją do zwiedzania, a stają się pełnoprawnymi hotelami.
Segment obiektów historycznych jest dziś znacznie bardziej uporządkowany i świadomy jakości. Coraz więcej takich miejsc działa na poziomie porównywalnym z hotelami premium, przy jednoczesnym zachowaniu autentyczności architektury i wnętrz
– mówi Krzysztof Dębski, Chief Marketing Officer w Triverna.pl.
Zamki i pałace w Polsce, które robią wrażenie
Zamek Kliczków – Dolny Śląsk
Największy zamek-hotel w Polsce, położony nad Kwisą i otoczony Borami Dolnośląskimi. Stylizowane wnętrza, możliwość zwiedzania zamku z przewodnikiem – także nocą – stadnina koni, galeria sztuki oraz rozbudowana strefa SPA sprawiają, że pobyt ma tu niemal filmowy charakter. To propozycja zarówno dla par, jak i rodzin szukających nieoczywistego miejsca na wypoczynek.
Zamek Księża Góra – Karpacz
Monumentalny obiekt z końca XIX wieku, położony na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Karkonosze. Burzliwa historia, zabytkowa część willowa oraz nowoczesna strefa wellness tworzą kontrast, który przyciąga gości szukających połączenia górskiego klimatu i arystokratycznej atmosfery.
Pałac Komierowo – Krajna
XVII-wieczna rezydencja w otoczeniu parków, lasów i stawów Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Kameralny hotel butikowy oferuje spokojny wypoczynek w historycznych wnętrzach, z dostępem do tras pieszych i rowerowych oraz sąsiedztwa Borów Tucholskich. To przykład pałacu, który doskonale wpisuje się w trend slow travel.
Pałac Mortęgi – Mazury
Kompleks pałacowo-folwarczny o korzeniach sięgających XIV wieku, otoczony parkiem w stylu angielskim. Czterogwiazdkowy hotel SPA, stadnina koni, lokalna kuchnia i mazurska przyroda czynią z Mortęg miejsce, które łączy romantyczny klimat z aktywnym wypoczynkiem.
Hotel Krasicki – Lidzbark Warmiński
Dawna rezydencja biskupów warmińskich, w której bywał Mikołaj Kopernik i Ignacy Krasicki. Dziś to jeden z najbardziej prestiżowych hoteli historycznych w Polsce, oferujący dostęp do rozbudowanej strefy SPA oraz noclegi w murach zamku liczącego ponad 700 lat.
Zamek Ryn – Mazury
XIV-wieczny zamek krzyżacki położony pomiędzy dwoma jeziorami. Monumentalne wnętrza, dwie restauracje – w tym jedna wyróżniona przez Gault & Millau – oraz nagradzane SPA Księżnej Anny sprawiają, że to jeden z najbardziej spektakularnych zamkowych hoteli w kraju.
Hotel Podewils – Krąg
Renesansowy zamek rycerski z gotyckimi piwnicami, położony nad Jeziorem Zamkowym. Apartamenty w baszcie, park krajobrazowy, plaża, biblioteka i zamkowa restauracja tworzą atmosferę dawnej rezydencji, dostosowanej do współczesnych potrzeb gości – także rodzin z dziećmi.