Zamki jak z planu „Bridgertonów”. Polacy chcą podróżować z rozmachem – historyczne rezydencje wracają do łask

Katarzyna Kustra
2026-02-26 16:22

Pałace, zamki i dawne rezydencje arystokracji wracają dziś w zupełnie nowej roli. Popularność kostiumowych produkcji – z netflixowymi serialami na czele – rozbudziła wyobraźnię widzów, ale to rynek hotelowy nadaje tym inspiracjom realny wymiar. W całej Polsce historyczne obiekty przechodzą rewitalizacje i zyskują drugie życie jako wysokiej klasy hotele, łączące zabytkową architekturę z zapleczem SPA, restauracjami i nowoczesną infrastrukturą.

Zamek Kliczków

Historia jako doświadczenie, nie tło

Zamki i pałace coraz częściej funkcjonują dziś jako rozbudowane obiekty hotelowe – z pełną infrastrukturą wellness, restauracjami i zapleczem rekreacyjnym. Jak wskazują eksperci Triverna.pl, segment obiektów historycznych rozwija się coraz bardziej profesjonalnie – właściciele łączą dbałość o dziedzictwo z wysokim standardem usług, dzięki czemu dawne rezydencje przestają być wyłącznie atrakcją do zwiedzania, a stają się pełnoprawnymi hotelami.

Segment obiektów historycznych jest dziś znacznie bardziej uporządkowany i świadomy jakości. Coraz więcej takich miejsc działa na poziomie porównywalnym z hotelami premium, przy jednoczesnym zachowaniu autentyczności architektury i wnętrz

– mówi Krzysztof Dębski, Chief Marketing Officer w Triverna.pl.

Zamki i pałace w Polsce, które robią wrażenie

Zamek Kliczków – Dolny Śląsk

Największy zamek-hotel w Polsce, położony nad Kwisą i otoczony Borami Dolnośląskimi. Stylizowane wnętrza, możliwość zwiedzania zamku z przewodnikiem – także nocą – stadnina koni, galeria sztuki oraz rozbudowana strefa SPA sprawiają, że pobyt ma tu niemal filmowy charakter. To propozycja zarówno dla par, jak i rodzin szukających nieoczywistego miejsca na wypoczynek.

Zamek Księża Góra – Karpacz

Monumentalny obiekt z końca XIX wieku, położony na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Karkonosze. Burzliwa historia, zabytkowa część willowa oraz nowoczesna strefa wellness tworzą kontrast, który przyciąga gości szukających połączenia górskiego klimatu i arystokratycznej atmosfery.

Pałac Komierowo – Krajna

XVII-wieczna rezydencja w otoczeniu parków, lasów i stawów Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Kameralny hotel butikowy oferuje spokojny wypoczynek w historycznych wnętrzach, z dostępem do tras pieszych i rowerowych oraz sąsiedztwa Borów Tucholskich. To przykład pałacu, który doskonale wpisuje się w trend slow travel.

Pałac Mortęgi – Mazury

Kompleks pałacowo-folwarczny o korzeniach sięgających XIV wieku, otoczony parkiem w stylu angielskim. Czterogwiazdkowy hotel SPA, stadnina koni, lokalna kuchnia i mazurska przyroda czynią z Mortęg miejsce, które łączy romantyczny klimat z aktywnym wypoczynkiem.

Hotel Krasicki – Lidzbark Warmiński

Dawna rezydencja biskupów warmińskich, w której bywał Mikołaj Kopernik i Ignacy Krasicki. Dziś to jeden z najbardziej prestiżowych hoteli historycznych w Polsce, oferujący dostęp do rozbudowanej strefy SPA oraz noclegi w murach zamku liczącego ponad 700 lat.

Zamek Ryn – Mazury

XIV-wieczny zamek krzyżacki położony pomiędzy dwoma jeziorami. Monumentalne wnętrza, dwie restauracje – w tym jedna wyróżniona przez Gault & Millau – oraz nagradzane SPA Księżnej Anny sprawiają, że to jeden z najbardziej spektakularnych zamkowych hoteli w kraju.

Hotel Podewils – Krąg

Renesansowy zamek rycerski z gotyckimi piwnicami, położony nad Jeziorem Zamkowym. Apartamenty w baszcie, park krajobrazowy, plaża, biblioteka i zamkowa restauracja tworzą atmosferę dawnej rezydencji, dostosowanej do współczesnych potrzeb gości – także rodzin z dziećmi.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki