Don Vasyl mieszka w pałacu. Zobacz, jak wygląda willa króla Romów w Ciechocinku

Domy gwiazd fascynują fanów, a ich wnętrza często zdradzają więcej niż wywiady.

Don Vasyl, ikona polskiej kultury romskiej, mieszka w okazałej rezydencji w Ciechocinku.

Jego dom to żółty pałac z kopułami i bogato zdobionymi wnętrzami, pełen pamiątek z podróży.

Chcesz zobaczyć, jak żyje Don Vasyl i dowiedzieć się więcej o jego niezwykłym domu?

Domy znanych osób od lat budzą ogromne zainteresowanie fanów. Czy to luksusowe wille, przytulne apartamenty, czy oryginalne rezydencje - każde wnętrze kryje cząstkę osobowości swojego właściciela. Internauci z chęcią zaglądają za kulisy życia gwiazd, by zobaczyć, jak naprawdę mieszkają ich idole. Styl, wystrój i detale wnętrz często zdradzają więcej niż wywiady - pokazują, co jest dla artystów najważniejsze, jak spędzają czas i gdzie szukają spokoju. Nic więc dziwnego, że zdjęcia domów znanych osób, takich jak Don Vasyl, cieszą się ogromną popularnością w sieci.

Złocone meble i kopuły. Tak mieszka Don Vasyl - dom artysty zachwyca!

Ogromny, żółty dom w Ciechocinku przyciąga uwagę już z daleka. Stylowe kopuły, łuki, kolumny przy wejściu, fontanna w ogrodzie oraz figurka Matki Boskiej tworzą wrażenie rezydencji z bajki. To tutaj mieszka Don Vasyl - artysta, który od lat utożsamiany jest z polską kulturą cygańską.

Od blisko 30 lat dom Don Vasyla stoi w uzdrowiskowym Ciechocinku. W wywiadzie opowiada, że decyzja o osiedleniu się właśnie tam zapadła, gdy zaangażował się w Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów odbywający się w tym mieście – jego rodzina wtedy postanowiła zbudować własne miejsce.

Artysta wspomina, że działka, którą kupił, miała wówczas tylko fundamenty - resztę konstrukcji wybudował sam. Pierwotnie pojawiły się kopuły inspirowane tradycyjną architekturą romską, ale ostatecznie postawił na stylizowaną formę pałacyku. D

Wnętrza rezydencji utrzymane są w stylu bogato zdobionym: złocone meble, obrazy ścienne przedstawiające najbliższych, porcelanowe wazony i filiżanki. Don Vasyl przywozi je z tras koncertowych, zwłaszcza dla swojej żony Marii, dla której są one wielką pasją.

Artysta podkreślał, że choć dziś ma „wszystko”, to dorastanie nie było łatwe. W rozmowie wspominał, że jego matka czasem musiała prosić ludzi o jedzenie, a w najgorszych momentach sięgała po kraść - zawsze jednak by zapewnić dzieciom byt.

Problemy Don Vasyla. Luksusowa rezydencja wystawiona na sprzedaż?

Niedawno okazało się również, że Don Vasyl nie posiada stałego miejsca zamieszkania. W rozmowie z „Faktem” wyznał, że jego okazała rezydencja przypominająca pałac nie służy mu jako dom, lecz jako miejsce, do którego zaprasza odwiedzających i fanów. Od dłuższego czasu artysta mieszka u swoich dzieci i wnuków, a ostatnio poprosił o wsparcie władze Ciechocinka, z którym od lat jest silnie związany.

- Od dawna mieszkam u swoich dzieci, wnuków i prawnuków w okolicach Ciechocinka. Ze względu na charakter mojej pracy nieustannie naruszam ich prywatność – to właśnie w tym domu odbywają się spotkania zawodowe i przygotowania do corocznego Festiwalu Romów w Ciechocinku. Znajduje się tam także biuro naszego stowarzyszenia, a przecież dom powinien być miejscem spokoju i odpoczynku dla rodziny - tłumaczył Don Vasyl.

„Król Cyganów” w 2004 roku wybudował imponującą posiadłość o łącznej powierzchni 3,8 tysiąca metrów kwadratowych. Przed 750-metrową willą znajduje się fontanna oraz figurka Matki Boskiej. W środku zaplanowano 12 pokoi, dwie łazienki, dwie kuchnie, przestronny salon i garaż. Na terenie posesji stoi również drugi budynek w stanie surowym o powierzchni 300 metrów kwadratowych oraz duży parking. W 2019 roku biuro nieruchomości oszacowało wartość majątku Don Vasyla na 850 tysięcy złotych. Do dziś nie wiadomo jednak, czy znalazł się nabywca na tę nieruchomość.