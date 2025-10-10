Don Vasyl mieszka w pałacu. Zobacz, jak wygląda willa króla Romów w Ciechocinku

Karolina Piątkowska
2025-10-10 17:19

Ogromny, żółty dom w Ciechocinku przyciąga uwagę już z daleka. Stylowe kopuły, łuki, kolumny przy wejściu, fontanna w ogrodzie oraz figurka Matki Boskiej tworzą wrażenie rezydencji z bajki. To tutaj mieszka Don Vasyl – artysta, który od lat utożsamiany jest z polską kulturą cygańską.

  • Domy gwiazd fascynują fanów, a ich wnętrza często zdradzają więcej niż wywiady.
  • Don Vasyl, ikona polskiej kultury romskiej, mieszka w okazałej rezydencji w Ciechocinku.
  • Jego dom to żółty pałac z kopułami i bogato zdobionymi wnętrzami, pełen pamiątek z podróży.
  • Chcesz zobaczyć, jak żyje Don Vasyl i dowiedzieć się więcej o jego niezwykłym domu?

Domy znanych osób od lat budzą ogromne zainteresowanie fanów. Czy to luksusowe wille, przytulne apartamenty, czy oryginalne rezydencje - każde wnętrze kryje cząstkę osobowości swojego właściciela. Internauci z chęcią zaglądają za kulisy życia gwiazd, by zobaczyć, jak naprawdę mieszkają ich idole. Styl, wystrój i detale wnętrz często zdradzają więcej niż wywiady - pokazują, co jest dla artystów najważniejsze, jak spędzają czas i gdzie szukają spokoju. Nic więc dziwnego, że zdjęcia domów znanych osób, takich jak Don Vasyl, cieszą się ogromną popularnością w sieci.

Złocone meble i kopuły. Tak mieszka Don Vasyl - dom artysty zachwyca!

Od blisko 30 lat dom Don Vasyla stoi w uzdrowiskowym Ciechocinku. W wywiadzie opowiada, że decyzja o osiedleniu się właśnie tam zapadła, gdy zaangażował się w Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów odbywający się w tym mieście – jego rodzina wtedy postanowiła zbudować własne miejsce.

Artysta wspomina, że działka, którą kupił, miała wówczas tylko fundamenty - resztę konstrukcji wybudował sam. Pierwotnie pojawiły się kopuły inspirowane tradycyjną architekturą romską, ale ostatecznie postawił na stylizowaną formę pałacyku. D

Wnętrza rezydencji utrzymane są w stylu bogato zdobionym: złocone meble, obrazy ścienne przedstawiające najbliższych, porcelanowe wazony i filiżanki. Don Vasyl przywozi je z tras koncertowych, zwłaszcza dla swojej żony Marii, dla której są one wielką pasją.

Artysta podkreślał, że choć dziś ma „wszystko”, to dorastanie nie było łatwe. W rozmowie wspominał, że jego matka czasem musiała prosić ludzi o jedzenie, a w najgorszych momentach sięgała po kraść - zawsze jednak by zapewnić dzieciom byt.

Problemy Don Vasyla. Luksusowa rezydencja wystawiona na sprzedaż?

Niedawno okazało się również, że Don Vasyl nie posiada stałego miejsca zamieszkania. W rozmowie z „Faktem” wyznał, że jego okazała rezydencja przypominająca pałac nie służy mu jako dom, lecz jako miejsce, do którego zaprasza odwiedzających i fanów. Od dłuższego czasu artysta mieszka u swoich dzieci i wnuków, a ostatnio poprosił o wsparcie władze Ciechocinka, z którym od lat jest silnie związany.

- Od dawna mieszkam u swoich dzieci, wnuków i prawnuków w okolicach Ciechocinka. Ze względu na charakter mojej pracy nieustannie naruszam ich prywatność – to właśnie w tym domu odbywają się spotkania zawodowe i przygotowania do corocznego Festiwalu Romów w Ciechocinku. Znajduje się tam także biuro naszego stowarzyszenia, a przecież dom powinien być miejscem spokoju i odpoczynku dla rodziny - tłumaczył Don Vasyl.

„Król Cyganów” w 2004 roku wybudował imponującą posiadłość o łącznej powierzchni 3,8 tysiąca metrów kwadratowych. Przed 750-metrową willą znajduje się fontanna oraz figurka Matki Boskiej. W środku zaplanowano 12 pokoi, dwie łazienki, dwie kuchnie, przestronny salon i garaż. Na terenie posesji stoi również drugi budynek w stanie surowym o powierzchni 300 metrów kwadratowych oraz duży parking. W 2019 roku biuro nieruchomości oszacowało wartość majątku Don Vasyla na 850 tysięcy złotych. Do dziś nie wiadomo jednak, czy znalazł się nabywca na tę nieruchomość.

Don Vasyl pokazuje swój dom
GWIAZDY
DON VASYL