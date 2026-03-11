Miejsce, które przyspiesza rozwój. Pasibus i Ingka Centres o sile partnerstwa i innowacyjnym formacie w Alei Bielany

Pasibus zaczynał jako foodtruck we Wrocławiu. W ciągu kilku lat przekształcił się w ogólnopolską sieć obejmującą 38 restauracji, a wprowadzenie formatu drive‑thru było ważnym impulsem do dalszego rozwoju firmy. Aleja Bielany okazała się miejscem, które pozwoliło ten krok wykonać w sposób bezpieczny i przemyślany. Już pierwszy dzień działania nowego lokalu pokazał, jak trafiona była to decyzja – restaurację odwiedziło około 1200 gości, a sprzedano ponad 2300 burgerów.

Aleja Bielany to jedna z kluczowych lokalizacji handlowych w regionie, odwiedzana rocznie przez ponad 9 milionów klientów. Jej położenie przy głównych trasach oraz bezpłatny parking na ponad 4700 miejsc zapewniają wygodny dostęp zarówno klientom centrum, jak i osobom korzystającym z drive‑thru. Bliskość dużych osiedli sprawia, że mieszkańcy regularnie wybierają Aleję Bielany jako miejsce codziennych zakupów i spotkań, co tworzy sprzyjające warunki do rozwoju nowych formatów.

Aleja Bielany była dla nas naturalnym wyborem. To świetnie widoczna, łatwo dostępna i od lat przyciągająca klientów lokalizacja w regionie. Od początku czuliśmy, że mamy po drugiej stronie partnera, który rozumie gastronomię i patrzy na współpracę długoterminowo. To stworzyło nam warunki, w których mogliśmy wejść w ten projekt pewnie i bez obaw o to, jak poradzimy sobie na starcie – mówi Piotr Staszczyński, współzałożyciel i członek zarządu Pasibusa.

Właśnie w takim środowisku Pasibus mógł uruchomić swój pierwszy w Polsce lokal w formacie drive‑thru – pierwsze tego typu rozwiązanie w segmencie burgerowni w kraju. Nowa inwestycja, przygotowana w duchu zrównoważonego wykorzystania przestrzeni i nowoczesnych rozwiązań operacyjnych, stała się nie tylko naturalnym etapem rozwoju marki, ale także dowodem na to, że odpowiednio zaprojektowana przestrzeń handlowa może realnie wspierać innowacje.

Tworzymy miejsca, które naprawdę wspierają naszych partnerów. Współpraca z Pasibusem od początku była oparta na otwartości i zrozumieniu. Kiedy najemca dostaje jasne zasady i wsparcie operacyjne, może skupić się na rozwoju. Sukces drive-thru Pasibusa pokazuje, że takie podejście działa i przynosi wymierne efekty zarówno całemu obiektowi jak i marce – podkreśla Monika Bańkowska, Lease Category Manager, odpowiedzialna za rynek Europy Wschodniej w Ingka Centres Polska.

Historia współpracy Pasibusa i Ingka Centres pokazuje, że dobrze zaprojektowana przestrzeń handlowa może realnie wspierać rozwój marki, umożliwiając testowanie nowych rozwiązań i budowanie dalszej ekspansji. W Alei Bielany Pasibus znalazł właśnie takie warunki, dzięki czemu innowacyjny format drive-thru mógł zostać dopracowany i wdrożony zgodnie z ambicjami firmy. Uruchomienie pierwszego drive‑thru potwierdziło, że partnerstwo oparte na zaufaniu i wspólnych celach przynosi wymierne efekty: dla Pasibusa to ważny krok w rozwoju, a dla Ingka Centres dowód, że tworzenie miejsc przyjaznych najemcom skutecznie wzmacnia ich biznes