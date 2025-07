Bagaż podręczny powinien mieć maksymalne wymiary 55×40×20 cm i ważyć 8–10 kg (wymogi mogą się różnić w zależności od linii lotniczej).

Do bagażu podręcznego spakuj dokumenty, telefon, portfel, leki, kosmetyki (płyny w pojemnikach do 100 ml w przezroczystej torebce do 1 litra), słuchawki, książkę, ładowarkę i przekąski.

Do bagażu podręcznego nie wkładaj ostrych narzędzi, substancji łatwopalnych, aerozoli, dużych ilości płynów oraz produktów o ostrym zapachu.

Można zabrać urządzenia elektroniczne (laptop, tablet, aparat, powerbank), ale trzeba je wyjąć podczas kontroli.

Najważniejsze zasady linii lotniczych

Bagaż podręczny to torba lub walizka, którą zabieramy ze sobą na pokład samolotu. Większość linii lotniczych określa maksymalne wymiary jako 55×40×20 cm i wagę w granicach 8–10 kg. Zanim ruszysz na lotnisko, sprawdź dokładnie wymagania przewoźnika – różnice mogą być istotne, zwłaszcza przy tanich liniach.

Co należy zabrać ze sobą? Do bagażu podręcznego należy spakować przede wszystkim rzeczy najważniejsze: dokumenty, telefon, portfel, leki i podstawowe kosmetyki. W przypadku płynów obowiązują ścisłe zasady – każdy pojemnik może mieć maksymalnie 100 ml, a wszystkie muszą zmieścić się w przezroczystej torebce o pojemności do 1 litra. Taką saszetkę trzeba okazać osobno podczas kontroli bezpieczeństwa.

Co warto mieć ze sobą na pokładzie?

Poza obowiązkowymi elementami, warto zadbać o komfort podróży. Do torby podręcznej warto spakować słuchawki, książkę, ładowarkę, maseczkę na oczy czy lekką bluzę – zwłaszcza jeśli planujesz dłuższy lot. Dobrym pomysłem jest także zabranie chusteczek, żelu antybakteryjnego oraz drobnej przekąski, jeżeli linia lotnicza nie oferuje darmowego posiłku.

Zmiany ciśnienia i klimatyzacja w samolocie mogą wpływać na samopoczucie, dlatego przydatne mogą być nawilżające kosmetyki w miniwersji – np. balsam do ust czy krem do rąk. Pamiętaj jednak, by każda buteleczka spełniała limity pojemności i była odpowiednio zapakowana. Na pokład można również zabrać wodę, ale tylko jeśli kupisz ją po przejściu kontroli.

Czego lepiej nie pakować do kabiny?

Do bagażu podręcznego nie wolno wkładać ostrych narzędzi – nożyczek z długim ostrzem, scyzoryków, pilników metalowych czy korkociągów. Zakazane są również substancje łatwopalne, aerozole pod ciśnieniem i większe ilości płynów. Nawet butelka wody kupiona przed kontrolą, ale spoza strefy bezcłowej, może zostać zabrana.

Możesz natomiast zabrać ze sobą urządzenia elektroniczne, takie jak laptop, tablet, aparat fotograficzny czy powerbank. W czasie kontroli musisz je wyjąć z torby i umieścić w osobnym pojemniku. Akumulatory litowo-jonowe – np. do dronów czy kamer – można przewozić tylko w kabinie, nigdy w bagażu rejestrowanym.

Warto również pamiętać, że zakazane są produkty o ostrym zapachu, jak niektóre sery czy kosmetyki, które mogą przeszkadzać innym pasażerom. Najlepszym rozwiązaniem jest spakowanie rzeczy praktycznych, bezpiecznych i zgodnych z regulaminem – wtedy kontrola przebiegnie szybko, a podróż będzie przyjemnością od pierwszych minut.

Czego nie pakować do bagażu do samolotu?