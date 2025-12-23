Polskie stoki dorównują alpejskim! Ranking TRI AWARDS, stworzony przez internautów, wskazuje najlepsze ośrodki narciarskie.

Szczyrk Mountain Resort, Czarna Góra i Zieleniec Sport Arena to liderzy plebiscytu, cenieni za infrastrukturę i atmosferę.

Chcesz wiedzieć, gdzie spędzić niezapomniany zimowy urlop w Polsce? Poznaj pełne zestawienie.

Plebiscyt TRI AWARDS powstał z myślą o wszystkich, którzy zimą chcą wycisnąć ze stoków jak najwięcej. Bo choć wybór ośrodków w Polsce jest ogromny, to właśnie opinie użytkowników, ich doświadczenia i ulubione miejscówki najlepiej pokazują, dokąd naprawdę warto pojechać.

– Od początku chcieliśmy, by TRI AWARDS były rankingiem tworzonym wspólnie z internautami – transparentnym, prawdziwym i inspirującym. Tegoroczna edycja pokazała, jak ogromne jest zaangażowanie społeczności: oddano ogromną liczbę głosów, a walka o miejsca w czołówce trwała do ostatnich godzin. Wyniki wyraźnie pokazują, jak mocną pozycję w polskiej turystyce mają dziś rodzime ośrodki narciarskie. – mówi Krzysztof Dębski, Chief Marketing Officer w Triverna.pl.

Gdzie na narty w Polsce w sezonie 2025/2026?

Internauci nie mieli wątpliwości – te cztery ośrodki zasłużyły na podium pierwszej edycji TRI AWARDS. Każdy jest inny, każdy wyjątkowy, ale łączy je jedno: świetne warunki do zimowej jazdy i atmosfera, którą trudno podrobić.

1. Szczyrk Mountain Resort – Szczyrk

Liczba głosów: 27 919 (17,9%)

Największy ośrodek narciarski w Beskidach i zdecydowany faworyt internautów. Szczyrk Mountain Resort zachwyca nie tylko skalą, ale też organizacją i jakością infrastruktury, która w ostatnich latach przeszła ogromną modernizację. To właśnie tutaj na narciarzy i snowboardzistów czeka ponad 23 km tras, szerokich, dobrze wyprofilowanych i odpowiednio przygotowanych. Ośrodek oferuje zarówno tereny idealne na rodzinne szusowanie, jak i bardziej wymagające odcinki dla doświadczonych narciarzy.Do tego klimatyczne knajpki na stoku, strefy apres-ski, świetna baza parkingowa i przyjazna atmosfera, którą doceniają zarówno początkujący, jak i regularni bywalcy. Nic dziwnego, że Szczyrk został numerem jeden – to ośrodek, który od lat wyznacza standard w polskich górach.

2 ex aequo. Czarna Góra Resort – Sienna k. Stronia Śląskiego

Liczba głosów: 14 491 (9,3%)

Czarna Góra to jedno z tych miejsc, które zaskakują już przy pierwszym wjeździe na szczyt. Widoki na Masyw Śnieżnika, świetne warunki śniegowe i nowoczesna infrastruktura sprawiają, że ośrodek od lat znajduje się w czołówce polskich stacji narciarskich. Na turystów czeka tu 14 kilometrów tras o różnym poziomie trudności – od szerokich, łagodnych odcinków po bardziej wymagające czerwone i czerwono-czarne trasy z homologacją FIS. Największym hitem pozostaje jednak kolej „Luxtorpeda”, jedna z najszybszych w Polsce, która wynosi narciarzy na szczyt w zaledwie kilka minut.

2 ex aequo. Zieleniec Sport Arena – Zieleniec

Liczba głosów: 14 491 (9,3%)

Zieleniec to ośrodek, położony w unikalnym mikroklimacie przypominającym Alpy, oferuje jedne z najlepszych warunków śniegowych w Polsce, utrzymujących się nawet przez 150 dni w roku. Zieleniec to jednak nie tylko śnieg, lecz także 23 kilometry tras, przyjazny układ stoków, szerokie tereny do jazdy rekreacyjnej i świetna infrastruktura dla rodzin. Ośrodek ma też coś, czego nie da się opisać tabelą – klimat. Charakterystyczne zabudowania, górski krajobraz i atmosfera „małej narciarskiej wioski”, w której wszystko jest blisko, sprawiają, że wiele osób wraca tu co sezon.

3. Kotelnica Białczańska – Białka Tatrzańska

Liczba głosów: 11 770 (7,5%)

Kotelnica to klasyk polskiej zimy i jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na narciarskiej mapie kraju. Ośrodek, który od lat otrzymuje prestiżowe wyróżnienia, ponownie znalazł się w ścisłej czołówce – i to zasłużenie. To właśnie tu powstała imponująca, połączona sieć stacji narciarskich obejmująca Kotelnicę, Banię, Kaniówkę i Horników Wierch, które razem tworzą 20 tras narciarskich dostępnych w ramach jednego skipassu Tatry Super Ski. W efekcie narciarze mają do dyspozycji 14 kilometrów różnorodnych stoków – od łagodnych, idealnych dla początkujących, po te z homologacją FIS.

Ranking ośrodków narciarskich w Polsce. Pełne zestawienie TRI AWARDS 2025

Szczyrk Mountain Resort – Szczyrk ex aequo. Czarna Góra Resort – Sienna k. Stronia Śląskiego, Zieleniec Sport Arena – Zieleniec Kotelnica Białczańska – Białka Tatrzańska Jaworzyna Krynicka – Krynica-Zdrój Beskid Sport Arena – Szczyrk Karpacz Ski Arena – Karpacz SKI&SUN Świeradów Zdrój – Świeradów Zdrój Stacja Narciarska Tylicz.ski – Tylicz Szrenica Ski Arena – Szklarska Poręba Polana Szymoszkowa – Zakopane Jurgów Ski – Jurgów PKL Kasprowy Wierch – Zakopane Skolnity Ski & Bike Park – Wisła Kompleks Pilsko Jontek – Korbielów Kasina Ski – Kasina Wielka PKL Palenica – Szczawnica Szymbark Kotlinka – Szymbark Stacja Narciarska Wierchomla – Wierchomla Mała Kurza Góra Ski & Bike Park – Kurzętnik Stacja Narciarska Rybno – Rybno