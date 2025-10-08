Ruszył najdłuższy sezon narciarski. Tutaj już można korzystać z uroków zimy. Sprawdź, gdzie na narty już w październiku

2025-10-08

Choć śnieg w polskich górach pojawił się już z końcem września, to na razie nikt nie myśli o uruchomieniu stoków narciarskich. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w Alpach. W Tyrolu sezon trwa od pierwszych dni jesieni aż po późną wiosnę. Pięć lodowców właśnie uruchomiło wyciągi. W tym roku nie zabraknie atrakcji, także dla tych, którzy nie jeżdżą ani na nartach, ani na snowboardzie.

  • W Tyrolu (Austria) ruszył sezon narciarski na pięciu lodowcach: Sölden, Kaunertal, Pitztal, Stubai i Hintertux, oferując dobrze przygotowane stoki i pewne warunki śniegowe już od października.
  • Na narciarzy czekają nowości, takie jak połączenie tras w Sölden oraz nowy wyciąg dla początkujących na lodowcu Kaunertal, a rodziny z dziećmi mogą skorzystać z darmowych kursów narciarskich i Family Tickets.
  • Dostępne są skipassy White5 Pass (umożliwiający korzystanie z 5 lodowców przez 10 dni) oraz Snow Card Tirol (obejmujący ponad 90 ośrodków w Tyrolu).
  • Oprócz tras narciarskich, Tyrol oferuje atrakcje takie jak lodowy pałac na Hintertux, najwyżej położona kawiarnia w Austrii na Pitztal oraz snowpark na Stubai, a sezon urozmaicają wydarzenia sportowe i rodzinne.

Dobrze przygotowane stoki, przepyszne jedzenie i pewne warunki do zjazdów już w październiku. To właśnie za to Polacy uwielbiają austriackie Alpy w sezonie narciarskim. W Tyrolu z uroków zimy można korzystać już na pięciu lodowcach.

Gdzie na narty w Austrii w październiku i listopadzie?

W Tyrolu, sercu austriackich Alp, sezon narciarski rusza pełną parą już jesienią i trwa aż do późnej wiosny. Pięć lodowców – Sölden, Kaunertal, Pitztal, Stubai i Hintertux – to gwarancja doskonałych warunków śniegowych, nowoczesnych udogodnień i niezapomnianych wrażeń dla każdego miłośnika białego szaleństwa. W szczycie zimy do dyspozycji jest ponad 300 km tras położonych powyżej 3000 m n.p.m., obsługiwanych przez 75 nowoczesnych wyciągów i kolejek.

Narty w Austrii. Nowości na stokach w Tyrolu

Każdego roku w Tyrolu fani zimowych sportów mogą liczyć na nowości i dodatkowe atrakcje. W Sölden powstało nowe skrzyżowanie tras, łączące rejony Gaislachkogl i Giggijoch, co znacząco usprawnia przepływ narciarzy, nawet w trudniejszych warunkach pogodowych. Już od listopada tego roku, dwa nowoczesne, ośmioosobowe wyciągi krzesełkowe – „Silberbrünnl” i „Einzeiger” – połączą zimowy teren narciarski z lodowcem, otwierając nowe możliwości eksploracji.

Lodowiec Kaunertal wita z kolei „Sonnenlift” – nowy wyciąg, który obsługuje rozległą strefę treningową tuż obok lodowcowej restauracji. To idealne miejsce dla początkujących i dzieci, oferujące wyciąg taśmowy, wyciąg dla maluchów oraz tor tubingowy. Co więcej, w wybranych terminach marca i kwietnia 2026 roku, najmłodsi narciarze w wieku 3-6 lat (przy pobycie min. 5 nocy w Kauns, Kaunerberg, Fendels lub Feichten) mogą skorzystać z darmowych kursów narciarskich. Rodziny z małymi dziećmi docenią również nowe Family Tickets, dzięki którym rodzice mogą dzielić jeden skipass, zamieniając się na stoku za symboliczną opłatą 15 euro (ok. 64 zł).

Skipassy i oferty specjalne

Dla tych, którzy pragną odkryć wszystkie lodowce, idealnym rozwiązaniem jest White5 Pass. Za 640 euro (około 2 722 zł) zyskujemy dostęp do wszystkich wyciągów w Sölden, Kaunertal, Pitztal, Stubai i Hintertux przez dowolne 10 dni między 1 października 2025 a 15 maja 2026. Jeszcze więcej możliwości daje Snow Card Tirol, która jest ważna przez cały sezon i obejmuje ponad 90 ośrodków narciarskich w całym Tyrolu, w tym oczywiście pięć lodowców, w cenie 1 169 euro (około 4 972 zł).

Narty w Austrii. Alpejski klimat i moc atrakcji w Tyrolu

Tyrolskie lodowce to nie tylko perfekcyjnie przygotowane trasy. To także mnóstwo atrakcji, które wzbogacą pobyt i będą świetną alternatywą dla tych, którzy nie jeżdżą na nartach, ale chcą poczuć zimowy klimat. Na lodowcu Hintertux czeka Nature’s Ice Palace – czyli świat lodowych korytarzy i komnat. Można go odkrywać pieszo, kajakiem, na desce SUP, a nawet... pływając w lodzie.

Lodowiec Pitztal, dumnie nazywany „dachem Tyrolu” kusi Café 3.440 – najwyżej położoną kawiarnią w Austrii. Tutaj można delektować się śniadaniem z widokiem na Alpy, który zapiera dech w piersiach. W takich okolicznościach przyrody można nawet wziąć ślub, znajduje się tu najwyżej położony urząd stanu cywilnego w Austrii.

Stubai to prawdziwy raj dla rodzin. Z przedszkolem, restauracją dla dzieci i szerokimi, łagodnymi stokami, zapewnia idealne warunki do nauki i zabawy. Platforma widokowa Top of Tytol oferuje spektakularne panoramy, a snowpark Stubai Zoo to mekka dla miłośników freestyle’u, gwarantująca emocje i adrenalinę.

Sezon narciarski w Tyrolu 2025/2026 imprezy

Sezon na tyrolskich lodowcach to także bogaty kalendarz wydarzeń, które zadowolą każdego – od fanów sportów ekstremalnych po rodziny z dziećmi. Sezon otworzy prestiżowy FIS Ski World Cup w Sölden (25–26 października 2025) – jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń sportowych w Alpach, przyciągające najlepszych narciarzy świata. Zwieńczy go ekstremalny „Wilde Grube Ride” (18 kwietnia 2026) – najdłuższy slalom świata na lodowcu Stubai, prawdziwe wyzwanie dla każdego narciarza. W kalendarzu znajdą się również wydarzenia dla miłośników freeride’u – Splitboard Beginner Camp w Hintertux, odbywające się między 21 a 23 listopada 2025 oraz Women’s Freeride Camp na Kaunertalu, zaplanowany na 6-8 marca 2026. To doskonała okazja, by pod okiem ekspertów doskonalić technikę jazdy poza trasami. Natomiast najmłodszych z pewnością zainteresuje Christkind Post Office w Café 3.440 na lodowcu Pitztal, gdzie będą mogły osobiście przekazać list do Świętego Dzieciątka.

Jak dotrzeć do Tyrolu?

Do Tyrolu dojedziemy w ciągu około 9 godzin autem z Polski. Od grudnia ruszą też bezpośrednie połączenia lotnicze Warszawa – Innsbruck (stolica Tyrolu), z którego komunikacją publiczną dostaniemy się do wielu ośrodków narciarskich w regionie.

