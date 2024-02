Karnawał nie tylko w Wenecji. Co to są ostatki, podkoziołek i śledzik? Polskie zwyczaje na koniec karnawału

Najlepsze jedzenie jest wysoko w górach, żeby go skosztować, trzeba sobie zasłużyć. Bułczane, pulchne knedle ze speckiem, serowe szpecle z cebulą i puszyste kaiserschmarrn do kawy. Wszystko z widokiem na Sztubajskie Alpy smakuje lepiej niż w najlepszej restauracji nawet tej z gwiazdkami Michelin. Choć w Tyrolu nie brakuje miejsc z nagrodami także wysoko w górach.

Dolina Stubai. Co jeść w Tyrolu? Austriackie przysmaki, których musisz spróbować

Tyrolczycy twierdzą, że są mistrzami w ich przyrządzaniu na różne sposoby. Te najpopularniejsze austriackie różnią się od naszych ziemniaczanych ze śliwką czy bułczanych czeskich podawanych z gulaszem. W Tyrolu najpopularniejsze knedle przygotowywane są ze speckiem (Speckknödel) lub serem (Kaspressknödel). Dobrze przyrządzone są cudownie puszyste, lekkie jak obłoczek, ale pełne smaku. Knedle, podobnie jak większość przepysznych dań powstały z biedy. Dzisiaj powiemy, że w duchu zero waste. Wykorzystuje się do nich suche bułki (dzisiaj w większości sklepów można kupić gotowe, wysuszone kajzerki pokrojone w kostkę). Te ze speckiem serwowane są z sałatkami, kapustą lub wołowym rosołem i szczypiorkiem. Zamiast specku, możemy użyć sera. Może to być aromatyczny ser górski, starty lub pokrojony w kostkę albo jeśli gotujemy na miejscu w Tyrolu – graukäse. Jeśłi zdecydujesz się zamówić knedle serowe, to te przyrządzone z graukäse poczujesz, odkrawając już pierwszy kęs.

Graukäse. Ser, który skradnie niejedno serce

Graukäse to kolejny przykład tego, że najpyszniejsze rzeczy powstają z biedy. W wielu gospodarstwach tłuste mleko służyło do produkcji masła. Odtłuszczone mleko zostawiało się na kilka dni, by skisło, podgrzewano, solono i wciskano do drewnianych foremek. Po trzech tygodniach przysmak był gotowy. Graukäse, czyli szary ser swoją nazwę zawdzięcza kolorowi skórki. Gdy dojrzewa, tworzy się na nim szary nalot. Taki dojrzały, ma nie tylko intensywny zapach, ale i smak. Natomiast młody, jest delikatny i kruchy. Za objadaniem się graukäse przemawia jeszcze fakt, że ma on mało tłuszczu i dużo białka i około 150 kalorii w 100 gramach. Niestety na trudno szukać go w Polskich sklepach, więc jeśli ci posmakuje, kup i zabierz ze sobą do domu (wcześniej szczelnie zapakuj).

Co jeść w Tyrolu w Austrii. W Dolinie Stubai spróbuj szpecli

Po intensywnym wysiłku na nartach, snowboardzie, sankach czy wędrówkach talerz parujących serowych szpecli z chrupiącą cebulą zjadanych w schronisku z widokiem na Alpy, to jeden z tych momentów, który zostaje w pamięci na długo. A szpecle to coś w rodzaju naszych klusek kładzionych lub zacierek, które w Austrii podaje się nie tylko z roztopionym serem (niekoniecznie graukäse), ale także różnymi gulaszami – z wołowiny lub dziczyzny. Od szpecli blisko do innego mącznego przysmaku. W Alpach Sztubajskich działa najwyżej na świecie położna manufaktura makaronu. Na 2 900 m n.p.m. w restauracji Eisgart na oczach gości powstaje domowa pasta, która trafia także do innych górskich schronisk i barów. Innym daniem, które może kojarzyć się z Włochami, jest piccata milanese. Co ciekawe w Mediolanie takiej potrawy się nie serwuje, choć Wikipedia podpowiada, że to danie kuchni włosko-amerykańskiej. W Dolnie Stubai serwowane jest w postaci wiedeńskiego sznycla ze spaghetti w sosie pomidorowym. A i wiener schnitzel i szwajcarski cordon bleu też jest podstawą tradycyjnego menu w tyrolskich restauracjach. Najczęściej kotlety podawane są z frytkami i konfiturą z żurawiny. A skoro już pojawił się słodki element, to czas na deser. W karcie tradycyjnie pojawia się Apfelstrudel (strudel jabłkowy) i Topfenstrudel (strudel serowy) z sosem waniliowym lub bez. Jest też germknödel, czyli słodka odmiana drożdżowych knedli (jak nasze bułki na parze) gotowanych na parze. W środku wypełnione najczęściej powidłami śliwkowymi najczęściej podawane z sosem waniliowym i makiem lub roztopionym masłem. Jednak prawdziwym rarytasem jest dobrze przyrządzony omlet cesarski.

Kaiserschmarren. Najpopularniejszy deser w całej Austrii

Kaiserschmarren – czyli omlet cesarski, delikatny trochę biszkoptowy, porwany na kawałki w trakcie smażenia i dopiekany w piecu. Ma migdałowo-rumowy aromat, czasami podawany jest z rodzynkami nasączonymi rumem. Jest też obficie posypany cukrem pudrem. Najczęściej serwowany jest z musem jabłkowym. Ten tradycyjny austriacki deser, według legendy, swoją nazwę zawdzięcza cesarzowi. Franciszek Józef I jako miłośnik słodkości miał sobie upodobać ten przysmak serwowany w cukierni Zauner w Bad Ischl. Szef kuchni stworzył deser dla Elżbiety Bawarskiej (żony Franciszka Józefa I), nazywając go Kaiserinschmarrn. Ponieważ cesarzowa dbała o szczupłą sylwetkę i nie skusiła się na słodycze, omlet został przemianowany na cześć cesarza. Wracając do innych dań z tyroslkiego menu, warto także spróbować zup np. czosnkowej lub frittaten — rosół podawany z naleśnikami pokrojonymi w paseczki. Do listy można dopisać jeszcze Tiroler gröstl, czyli ziemniaki podsmażane ze speckiem, gotowaną wołowiną i cebulą. Próbuj także lokalnych wędlin, serów oraz trunków. W każdym sklepie spożywczym obsługa z dumą prezentuje i opowiada o miejscowych przysmakach.

