Noc spadających gwiazd 2024. Tutaj łatwiej spełnić życzenia. Oto 5 miejsc w Polsce, gdzie najlepiej obserwować nocne niebo

Noc spadających gwiazd 2024. Kiedy pojawią się Perseidy? Perseidy są jednym z najbardziej znanych, a zarazem regularnych rojów meteorów. Ich nazwa wywodzi się od konstelacji Perseusza, w której znajduje się tak zwany radiant roju, czyli miejsce, z którego wylatują meteory, nazywane często „spadającymi gwiazdami” Jak pisaliśmy wyżej, aktywność Perseidów rozpoczyna się już w lipcu. Można je zobaczyć na niebie od 17 dnia miesiąca, ale nie jest to tak spektakularne widowisko, jak „noc spadających gwiazd” w sierpniu. Romantyczną obserwację nieba warto zaplanować w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy wypada maksimum roju Perseidów. W ciągu godziny będzie można zaobserwować nawet sto „spadających gwiazd”. Częstotliwość ich występowania spowodowała, że zjawisko to określa się „deszczem meteorytów". Co ważne, Perseidy można obserwować jeszcze po „nocy spadających gwiazd". Rój będzie od widoczny na niebie do 24 sierpnia.

Noc spadających gwiazd 2024. 5 miejsc w Polsce, gdzie najlepiej obserwować nocne niebo

Noc spadających gwiazd 2024 to okazja, by ruszyć w drogę do miejsc, gdzie wystarczy zadrzeć głowę i delektować się widokiem gwiazd. Choć w Polsce nadal istnieją idealne, astroturystycze lokalizacje, to wraz z rozwojem miast i szerszej infrastruktury, stają się one coraz większą rzadkością. Według wyliczeń GUS ok. 60 proc. Polaków mieszka w obszarach miejskich, gdzie zanieczyszczenie światłem jest tak duże, że widoczne są jedynie niektóre z najjaśniejszych gwiazd. Doświadczenie pełnego, nocnego nieba staje się zatem rzadkością. Dlatego eksperci platformy AlohaCamp przygotowali listę najlepszych miejsc w Polsce do obserwacji.

5 miejsc w Polsce, gdzie najlepiej obserwować Perseidy:

Sudety, Góry Izerskie – Góry Izerskie, leżące w Sudetach, są domem dla Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. Ten region słynie z jednych z najciemniejszych nieb w Polsce, co sprawia, że jest to idealne miejsce do obserwacji Perseidów. Niskie zanieczyszczenie świetlne i wyjątkowe warunki atmosferyczne gwarantują niesamowite widoki na nocne niebo. Bieszczady – Bieszczady to jedno z najciemniejszych miejsc w Polsce, z minimalnym zanieczyszczeniem świetlnym. Ten odległy i dziki region oferuje przepiękne krajobrazy oraz doskonałe warunki do obserwacji nocnego nieba. Rozgwieżdżone niebo Bieszczadów można dodatkowo podziwiać dzięki Parkowi Gwiezdnego Nieba, powstałego w ramach polsko-słowackiego projektu edukacyjno-naukowo-turystycznego. Równina Drawska – położone w północno-zachodniej Polsce, szerokie i otwarte przestrzenie sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do obserwacji meteorów, a zanieczyszczenie świetlne jest minimalne. W pobliżu znajdują się Drawski i Drawieński Park Narodowy, oferując spokojne i zaciszne środowisko do podziwiania Perseidów. Polesie – ten region wschodniej Polski, znany z licznych jezior, bagien i lasów, oferuje wyjątkowe warunki do astroturystyki. Polesie charakteryzuje się wspaniałym nocnym krajobrazem, co pozwala na podziwianie nieba w pełnej okazałości. Obserwacja Perseidów w tym niezwykłym, naturalnym otoczeniu będzie stanowić wspaniałe doświadczenie i dla początkujących, jak i weteranów takiej turystyki. Mazury – krainy tysiąca jezior nie trzeba nikomu przedstawiać. Mazury, to jednak także region z minimalnym zanieczyszczeniem świetlnym i pięknymi krajobrazami. Wiele otwartych przestrzeni i czyste niebo czynią z Mazur idealne miejsce do obserwacji Perseidów. Ciche noce nad mazurskimi jeziorami, oferują doskonałe warunki do podziwiania tego niezwykłego zjawiska astronomicznego.

