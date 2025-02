Wielkopolska

Trzy nietypowe atrakcje Gniezna. Sprawdź przy okazji wizyty w pierwszej stolicy Polski

Większości z nas Gniezno kojarzy się z legendą o Lechu, ze św. Wojciechem, katedrą i szkolną wycieczką. Tymczasem to miasto ma do zaoferowania znacznie więcej i weekendu może nie starczyć, by zobaczyć wszystko. Przy okazji wizyty w pierwszej stolicy Polski, warto odwiedzić mniej oczywiste miejsca.