Bolesław Chrobry wzywa Polaków: w 2025 roku przybywajcie do Gniezna!

Grudnik nie zakwitł na Święta? Wyciśnij to do wody i podlej zmarniały kwiat. Grudnik zakwitnie zanim w kalendarzu wybije luty. Ratująca odżywka do grudnika

Znajoma w Grecji dodaje to do prania ręczników. Bez płynu do płukania i sztucznych dodatków. Ręczniki po praniu będą pachniały niczym najlepsze perfumy

Kiedy wypada tłusty czwartek 2025? Tak powiniem wyglądać przepis na faworki. Tysiące gospodyń dodaje to, przez co faworki nie wychodzą i nie są idealnie kruche

Ożywiony przez AI Bolesław Chrobry składał już Polakom życzenia świąteczne i noworoczne, tym razem wirtualny infulencer pojawił się na nagraniu z Portu Wojennego w Świnoujściu. Na tle okrętu marynarki wojennej ORP Gniezno wzywa rodaków, do przybycia w 2025 roku do Gniezna na obchody tysiąclecia jego koronacji.

Królewskie Morsy zainaugurowały obchody tysiąclecia koronacji pierwszych królów Polski w Gnieźnie

Na nagraniu z Bolesławem Chrobrym są także Królewskie Morsy. Miłośnicy lodowatych kąpieli z Gniezna wyskoczyli z okrętu marynarki wojennej ORP Gniezno do morza, by z odwagą godną piastowskich wojów uczcić inaugurację jubileuszowego roku. Zarówno władze miasta, jak i dowództwo ORP zapowiadają, że to nie koniec wspólnych działań w ramach obchodów tysiąclecia koronacji pierwszych królów Polski. W samym Gnieźnie wydarzy się kilkadziesiąt imprez. Jedną z największych będzie ta związana z datą koronacji Chrobrego, która wydarzyła się w Wielkanoc, 18 kwietnia 1025 roku. Jednak wydarzenia związane z obchodami jubileuszu będą odbywały się przez cały rok. Najbliższe, czyli koncert „Witaj Królu” już w sobotę,4 stycznia o 18.30 w murach Bazyliki Prymasowskiej pw. NMP w Gnieźnie. Wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych im. Karola Kurpińskiego pod batutą ppłk. Pawła Joksa z udziałem solistów: Joanny Horodko i Marcina Wojciechowskiego oraz Chóru Kameralnego Dysonans, prowadzonego przez prof. Magdalenę Wdowicką-Mackiewicz. Koncert jest bezpłatny, jednak ze względu na wymogi transmisji telewizyjnej i ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wejściówki (maksymalnie 2 sztuki/osobę) do odbioru w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, pok. 2.05. Transmisja telewizyjna koncertu na żywo rozpocznie się o godzinie 18.50 na antenie TVP 3 Poznań oraz na platformach TVP GO i TVP VOD. Kalendarium imprez związanych z obchodami tysiąclecia koronacji w Gnieźnie można znaleźć na stronie internetowej gniezno2025.pl.

ZOBACZ TEŻ: Gniezno szykuje się do wyjątkowego wydarzenia w 2025 roku. Jedna z atrakcji jest już gotowa