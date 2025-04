Czas na wielki unboxing! Zestaw „Minecraft Movie” debiutuje w ofercie McDonald’s

Sernik babuni zawsze był puszysty i nie opadał. Babcia dodawała dwie łyżki tego do sera, to był jej przepis na sernikowy sukces. Spróbuj tego przepisu na święta

Rozpikselowane złote łuki od 2 kwietnia serwują gościom nowe pozycje w menu w ramach limitowanej czasowo oferty. Zestaw „Minecraft Movie” to średnie frytki, pikantny sos Nether Flame i średni napój, do których goście McDonald’s mogą dobrać: 6 sztuk Cheese Coins, czyli chrupiących serków mozarella lub 6 sztuk kultowych McNuggets®. Zestaw można rozbudować o Minecraft Movie McFlurry® ze strzelającymi cukierkami i kolorowymi bloczkami z białej i mlecznej czekolady. W ofercie pojawił się również „Minecraft Movie” Happy Meal®, z kultowymi pozycjami z menu Happy Meal® oraz figurką inspirowaną filmem.

To dla nas wyjątkowa chwila, nad którą pracowaliśmy z ogromnym zaangażowaniem i pasją przez wiele miesięcy. Teraz, gdy naszedł czas unboxingu, na który czekało całe community Minecraft cieszymy się, że wspólnie możemy celebrować premierę filmu, razem z zestawem, kolekcjonerskimi figurkami i merchem. Do zobaczenia w kinie i w restauracjach McDonald’s.

dodaje Maciej Kuś, Marketing Manager McDonald’s Polska. Goście McDonald’s mogą również wygrać specjalny merch oraz wyjątkowe gadżety! Jak? Zasady są proste. Każdy kto kupi zestaw „Minecraft Movie” z kuponem w aplikacji McDonald’s i zarejestruje się w loterii, dostępnej w apce od 02.04 do 15.04.202, otrzyma los uprawniający do udziału w loterii. Do wygrania jedna z sześciu figurek kolekcjonerskich wraz z kartą i kodem QR, prowadzącym do strony, w której można wykorzystać unikalny kod do odblokowania ekskluzywnych skórek w grze, a także unikatowe bluzy, t-shirty i skarpetki.