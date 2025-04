Wsypuję dwie łyżeczki malutkich nasion do wody i mam najlepszą maskę przeciw wypadaniu włosów. Oto trzy domowe mikstury, które wzmocnią i odżywią włosy po zimie

Robię to z lawendą najpóźniej na początku kwietnia, aby latem pięknie zakwitła. Potem mam fioletowy dywan w ogrodzie. Pielęgnacja lawendy wiosną

Włosy po zimie mogą być osłabione, przesuszone i pozbawione blasku. Dlatego wiosna to dobry czas, by o nie zadbać. Zanim wydasz majątek na sklepowe maski, spróbuj przygotować własną miksturę z naturalnych składników.

Odżywka do suchych włosów. Maseczka z miodem i jogurtem nawilża i zapobiega łamaniu

Miód działa jak naturalny humektant, przyciągając wilgoć do włosów, a jogurt dzięki zawartości protein odbudowuje ich strukturę, sprawiając, że stają się bardziej elastyczne i mniej podatne na łamanie. Do jej przygotowania potrzebujesz: 2 łyżki naturalnego jogurtu i 1 łyżka miodu. Wymieszaj składniki w miseczce, nałóż na wilgotne włosy, pozostaw na 20-30 minut, a następnie spłucz letnią wodą i umyj włosy szamponem.

Co najlepiej odżywi włosy po zimie? Domowa maseczka, która zapewni lśniący wygląd

Do przygotowania nawilżającej i regeneracyjnej maski do włosów potrzepujesz: 1/4 szklanki octu jabłkowego, 1 szklanka letniej wody, 1/2 awokado, 1/2 banana,1 jajko „L”, 1 łyżkę oliwy z oliwek. Sposób przygotowania i użycia: W miseczce wymieszaj wodę z octem i odstaw. Awokado, banana, jajko oraz olej. Ubij lub zmiksuj robotem kuchennym. Powinna powstać gładka masa bez grudek. Następnie wmasuj maskę w skórę głowy i przeczesz włosy palcami lub grzebieniem o szerokich zębach. Przykryj włosy czepkiem prysznicowym i pozostaw na 20-25 minut. Po tym czasie spłucz włosy chłodną wodą (to ważne, bo w maseczce jest surowe jajko) i umyj je normalnie zwykłym szamponem w letniej wodzie. Może okazać się, że włosy trzeba będzie umyć dwa razy. Po umyciu szamponem dokładnie spłucz włosy, a następnie polej je mieszanką octu i wody. Pozostaw ocet na włosach na 1-2 minuty, a następnie spłucz i nałóż odżywkę jak zwykle.

Wzmacniająca odżywka do włosów. Wykorzystaj siemię lniane, jeśli szukasz maski przeciw wypadaniu włosów

Siemię lniane zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, które odżywiają cebulki włosów, zapobiegając ich wypadaniu. Kisiel z siemienia lnianego działa również jak naturalny stylizator, podkreślając skręt loków i wygładzając włosy. Do przygotowania maski potrzebujesz 2 łyżki siemienia lnianego oraz 1 szklankę wody. Gotuj siemię lniane w wodzie na małym ogniu, aż powstanie kisiel. Odcedź nasiona, a powstały żel nałóż na włosy. Pozostaw na 20-30 minut, a następnie spłucz letnią wodą. Stosuj regularnie, co 4 dni.

