Pięć ludzkich głów powieszonych na linach. Szokujące odkrycie na plaży!

Na plaży Puerto Lopez w Ekwadorze odkryto pięć ludzkich głów, co jest efektem brutalnych walk karteli narkotykowych.

Makabryczne znalezisko to ostrzeżenie dla rybaków wykorzystywanych do przemytu, zmuszanych do haraczy przez gangi.

W prowincji Manabi wprowadzono stan wyjątkowy po serii masakr, a lokalne władze zaostrzają kontrole.

Sprawę opisuje w poniedziałek, 12 stycznia, między innymi Sky News. Jak podaje stacja, w ostatnich dniach na malowniczej plaży Puerto Lopez na południowym zachodzie Ekwadoru znaleziono pięć ludzkich głów powieszonych na linach. Lokalna policja jest przekonana, że ​​zdarzenia te były wynikiem konfliktu między grupami przestępczymi.

Szokujące odkrycie na rajskiej plaży!

Jak podają władze regionu, "na tym obszarze działają siatki handlarzy narkotyków powiązane z międzynarodowymi kartelami, które wykorzystują do nielegalnych działań rybaków i ich małe łodzie". Media obiegły fotografie z miejsca odnalezienia szczątków. Przy głowach, skierowanych w stronę domniemanych oszustów wymuszających haracze od rybaków w małym porcie rybackim Puerto Lopez, widać znal ostrzegawczy. "Liny przymocowano do drewnianych słupów na plaży".

Stan wyjątkowy w Ekwadorze nic nie dał

Sky News przypomina, że walki o terytorium i kontrolę nad szlakami przemytu narkotyków wywołały szokujące akty przemocy w całej prowincji Manabi, na terenie której leży Puerto Lopez. W dziewięciu z dwudziestu czterech prowincji kraju, w tym w Manabi, wprowadzono niedawno stan wyjątkowy. "The Washington Post" przypomina natomiast, że kontrole policyjne w Puerto Lopez zaostrzono po masakrze, w której dwa tygodnie temu zginęło sześć osób. Drugi atak zbrojny, trzy dni później, pochłonął taką samą liczbę ofiar w Manta, leżącej również w prowincji Manabi.

#ATENCIÓN Puerto López quedó conmocionado tras el hallazgo de cinco cabezas humanas colgadas en la playa Los Álamos junto a un mensaje amenazante. Cuatro víctimas fueron identificadas. Una solo tiene antecedentes criminales. La Policía investiga posible disputa entre grupos… pic.twitter.com/6kAdDymHEw— Informatech (@Informatech_ec) January 11, 2026