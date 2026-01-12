Pięć ludzkich głów powieszonych na linach. Szokujące odkrycie na plaży!

- Na plaży Puerto Lopez w Ekwadorze odkryto pięć ludzkich głów, co jest efektem brutalnych walk karteli narkotykowych.
- Makabryczne znalezisko to ostrzeżenie dla rybaków wykorzystywanych do przemytu, zmuszanych do haraczy przez gangi.
- W prowincji Manabi wprowadzono stan wyjątkowy po serii masakr, a lokalne władze zaostrzają kontrole.
- Dowiedz się więcej o eskalacji przemocy i walce z kartelami w Ekwadorze.
Sprawę opisuje w poniedziałek, 12 stycznia, między innymi Sky News. Jak podaje stacja, w ostatnich dniach na malowniczej plaży Puerto Lopez na południowym zachodzie Ekwadoru znaleziono pięć ludzkich głów powieszonych na linach. Lokalna policja jest przekonana, że zdarzenia te były wynikiem konfliktu między grupami przestępczymi.
Szokujące odkrycie na rajskiej plaży!
Jak podają władze regionu, "na tym obszarze działają siatki handlarzy narkotyków powiązane z międzynarodowymi kartelami, które wykorzystują do nielegalnych działań rybaków i ich małe łodzie". Media obiegły fotografie z miejsca odnalezienia szczątków. Przy głowach, skierowanych w stronę domniemanych oszustów wymuszających haracze od rybaków w małym porcie rybackim Puerto Lopez, widać znal ostrzegawczy. "Liny przymocowano do drewnianych słupów na plaży".
Stan wyjątkowy w Ekwadorze nic nie dał
Sky News przypomina, że walki o terytorium i kontrolę nad szlakami przemytu narkotyków wywołały szokujące akty przemocy w całej prowincji Manabi, na terenie której leży Puerto Lopez. W dziewięciu z dwudziestu czterech prowincji kraju, w tym w Manabi, wprowadzono niedawno stan wyjątkowy. "The Washington Post" przypomina natomiast, że kontrole policyjne w Puerto Lopez zaostrzono po masakrze, w której dwa tygodnie temu zginęło sześć osób. Drugi atak zbrojny, trzy dni później, pochłonął taką samą liczbę ofiar w Manta, leżącej również w prowincji Manabi.