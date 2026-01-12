Znamy najtańsze kierunki na wakacje 2026! Wtorek najtańszym dniem na wylot tego roku

Postrzeganie cen lotów wśród polskich podróżnych w 2026 roku nie odzwierciedla rzeczywistości dostępnych, świetnych ofert. Choć 54% Polaków uważa, że ich loty będą w tym roku kosztować ponad 1000 zł, Skyscanner wykonał za podróżnych ciężką pracę: przeanalizował tysiące tras i miliony rezerwacji, by ujawnić top 10 najtańszych kierunków na 2026 rok – wszystkie ze średnią ceną lotu w obie strony poniżej 521 zł. Co więcej, opcja wyszukiwania „Cały miesiąc” już dziś pokazuje loty do najwyżej ocenianej Tirany od zaledwie 128 zł w obie strony w lutym.

Postrzeganie cen lotów wśród polskich podróżnych w 2026 roku nie odzwierciedla rzeczywistości dostępnych, świetnych ofert. Choć 54% Polaków uważa, że ich loty będą w tym roku kosztować ponad 1000 zł, Skyscanner wykonał za podróżnych ciężką pracę: przeanalizował tysiące tras i miliony rezerwacji, by ujawnić top 10 najtańszych kierunków na 2026 rok – wszystkie ze średnią ceną lotu w obie strony poniżej 521 zł. Co więcej, opcja wyszukiwania „Cały miesiąc” już dziś pokazuje loty do najwyżej ocenianej Tirany od zaledwie 128 zł w obie strony w lutym.

Top 10 najtańszych miejsc docelowych na 2026:

Tirana, Albania 297 zł

Myślisz o Tiranie w lutym? Loty znajdziesz już od 128 zł w obie strony.

Arc Hotel Tirana od 181 zł za dobę.

Gremmy Boutique Hotel od 240 zł za dobę.

Mediolan, Włochy 359 zł

Myślisz o Mediolanie w marcu? Loty znajdziesz już od 85 zł w obie strony.

Hotel Mayorca od 365 zł za dobę.

Hotel Da Vinci od 378 zł za dobę.

Londyn, Wielka Brytania 378 zł

Myślisz o Londynie w styczniu? Loty znajdziesz już od 114 zł w obie strony.

Vegas Hotel od 251 zł za dobę.

Park Avenue Bayswater Inn Hyde Park od 430 zł za dobę.

Helsinki, Finlandia 378 zł

Myślisz o Helsinkach w lutym? Loty znajdziesz już od 186 zł w obie strony.

Omena Hotel Helsinki Lönnrotinkatu od 254 zł za dobę.

Clarion Hotel Helsinki od 501 zł za dobę.

Pafos, Cypr 412 zł

Myślisz o Pafos w kwietniu? Loty znajdziesz już od 205 zł w obie strony.

Veronica Hotel od 290 zł za dobę.

Kefalos Beach Tourist Village od 428 zł za dobę.

Praga, Czechy 421 zł

Myślisz o Pradze w maju? Loty znajdziesz już od 167 zł w obie strony.

a&o Prague Rhea od 200 zł za dobę.

Central Hotel Prague od 375 zł za dobę.

Rzym, Włochy 436 zł

Myślisz o Rzymie w styczniu? Loty znajdziesz już od 130 zł w obie strony.

Hotel Villa San Lorenzo Maria od 264 zł za dobę.

Hotel Latinum od 276 zł zs dobę.

Paryż, Francja 445 zł

Myślisz o Paryżu w lutym? Loty znajdziesz już od 141 zł w obie strony.

Hotel Regina Montmartre od 309 zł za dobę.

Best Western Bretagne Montparnasse od 436 zł za dobę.

Valletta, Malta 519 zł

Myślisz o Valletcie w marcu? Loty znajdziesz już od 173 zł w obie strony.

Silema Marina Hotel od 225 zł za dobę.

Verdi Gzira Promenade od 344 zł za dobę.

Ateny, Grecja 521 zł

Myślisz o Atenach w czerwcu? Loty znajdziesz już od 320 zł.w obie strony.

Hotel Solomou Athens już od 270 zł za dobę.

International Atene Hotel od 386 zł za dobę.

Nowość od Skyscanner – planer najtańszych miejsc docelowych na 2026!

28% polskich podróżnych przyznaje, że perspektywa rezerwacji wyjazdów na 2026 rok ich przytłacza, a największym czynnikiem są obawy o koszty (71%). Nowa funkcja Skyscanner – planer najtańszych miejsc docelowych – pomaga pozbyć się tego stresu, wskazując najtańsze kierunki na każdy miesiąc, wraz ze średnią ceną lotu i najtańszym dniem podróży. Pomyśl o pięknej wyprawie w mroźne, północne zakątki – Sztokholm w lutym ze średnią ceną biletów w obie strony 208 zł albo o słonecznej Rijece, idealnej na dłuższy weekend w czerwcu już od 261 zł.

Jak działa planer najtańszych miejsc docelowych?

Wybierz miesiąc, w którym chcesz podróżować.

Narzędzie pokaże top 10 najtańszych kierunków (średnio) na ten miesiąc – zobaczysz najważniejsze powody, by je odwiedzić, średnią cenę lotu w obie strony oraz najtańsze dni na podróż.

Wybrałeś kierunek? Kliknij, aby przejść do przeglądania opcji lotów i hoteli dla wybranej destynacji.

Wtorek najtańszym dniem na wylot (średnio) w 2026 roku

Najtańszy dzień na lot? To może być niespodzianka. Z analizy Skyscanner wynika, że najtańszym dniem, średnio, na lot w 2026 roku jest wtorek. 28% polskich podróżnych nie wie, który dzień jest najtańszy; 23% wskazuje środę, a prawidłowo odpowiedziało jedynie 19%. W praktyce najtańszy dzień różni się w zależności od trasy i miesiąca. Przydatne narzędzia Skyscanner, takie jak funkcja „Cały miesiąc”, pozwalają szybko porównać, które daty oferują najlepszą cenę.

Styczniowe planowanie wyjazdów ma dla polskich podróżnych ogromne znaczenie – po okresie świątecznym urlop daje potrzebną perspektywę, na którą można z przyjemnością czekać. Niestety, nasze badania pokazują, że w 2026 roku część Polaków czuje się przytłoczona samą wizją rezerwacji (28%), a u większości na pierwszym planie są koszty (71%). W Skyscanner robimy wszystko, by każdy mógł wyjechać na zasłużony odpoczynek, wykorzystując inteligentne analizy danych do znajdowania realnych oszczędności. Przy średnich cenach lotów do najtańszych kierunków poniżej 521 zł w obie strony – i to do naprawdę fantastycznych miejsc – wierzymy, że 2026 może być wspaniałym rokiem wypełnionym podróżami! Nasz nowy planer najtańszych miejsc docelowych został stworzony, by zdjąć stres z planowania: pomaga podróżnym lepiej wykorzystać budżet i zobaczyć, jak w tym roku ich pieniądze mogą starczyć na więcej. – mówi Kacper Trela, ekspert marki Skyscanner.